Esperando San Martín

Últimamente, la AEMET, dependiente del pomposo, semánticamente hablando, “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, del Gobierno de España, comienza a acertar en sus predicciones. Y no porque empleen ´más ciencia´, sino más bordería, en la construcción del relato. Me explicaré.

Sentenciar, ´ex cátedra´, que mañana lloverá, queda como ´muy científico y profesional´. Ahora bien, cuando añaden a su augurio que el porcentaje de que llueva, o no, es del 50%, es para ´correrlos a merengazos´. Porque la táctica del 50%, es lo mismo que poner una vela a Dios y otra al diablo. Pase lo que pase, siempre aciertan. ¿No?

Las predicciones las van variando, en el mismo día, y ni, aun así, dan pie con bola. Sin embargo, tienen la desvergüenza de decretar, ´a divinis´, qué clima tendremos dentro de 25 años.

Como hemos dicho al principio, la AEMET, depende del Gobierno de España. Así, resulta más fácil comprender los ´partes-relato´ de la AEMET, sinópticos de la Agenda 2030 ¡Oh casualidad! Y ello, amén de retrotraernos unos años, hasta los oscuros días de la ´chinodemia´, a aquel fantasma “COMITÉ DE EXPERTOS”, que, sin existir, dictó y organizó nuestras vidas y libertades, hasta unos límites inimaginables, desde tiempos del cónsul Impetuoso; el caballo de Calígula.

No he querido hacer ninguna referencia a la riada, (´Dana´ en lenguaje woke), que, AEMET mediante, hace un año asoló una parte importante de Valencia, porque, amén de recordar emotivamente a mis paisanos muertos, seguramente, ya de paso, terminaría ciscándome en los muertos de los responsables.

Y es que, es malo, mezclar meteorología con política. Se acuerdan ustedes de aquella señora que, después de 20 años en meteorología, pasó, en la televisión pública, a presentar «La hora de La 1», alcanzando, la conocida como ´la isobaras´, unos niveles de ´sanchismo´ en vena, espectaculares. Imbatibles, como los chuletones del sátrapa… Bueno, imbatibles, no. La actual presentadora, la bien pagá, ha elevado el guano a niveles siderales; porque flotando en el espacio, también hay guano; empoderado, resiliente, y con perspectiva de género; pero guano al fin y al cabo.