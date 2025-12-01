Comité de Expertos

Esperando San Martín

Y es que, es malo, mezclar meteorología con política

Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
Últimamente, la AEMET, dependiente del pomposo, semánticamente hablando, “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, del Gobierno de España, comienza a acertar en sus predicciones. Y no porque empleen ´más ciencia´, sino más bordería, en la construcción del relato. Me explicaré.

Sentenciar, ´ex cátedra´, que mañana lloverá, queda como ´muy científico y profesional´. Ahora bien, cuando añaden a su augurio que el porcentaje de que llueva, o no, es del 50%, es para ´correrlos a merengazos´. Porque la táctica del 50%, es lo mismo que poner una vela a Dios y otra al diablo. Pase lo que pase, siempre aciertan. ¿No?

Las predicciones las van variando, en el mismo día, y ni, aun así, dan pie con bola. Sin embargo, tienen la desvergüenza de decretar, ´a divinis´, qué clima tendremos dentro de 25 años.

Como hemos dicho al principio, la AEMET, depende del Gobierno de España. Así, resulta más fácil comprender los ´partes-relato´ de la AEMET, sinópticos de la Agenda 2030 ¡Oh casualidad! Y ello, amén de retrotraernos unos años, hasta los oscuros días de la ´chinodemia´, a aquel fantasma “COMITÉ DE EXPERTOS”, que, sin existir, dictó y organizó nuestras vidas y libertades, hasta unos límites inimaginables, desde tiempos del cónsul Impetuoso; el caballo de Calígula.

No he querido hacer ninguna referencia a la riada, (´Dana´ en lenguaje woke), que, AEMET mediante, hace un año asoló una parte importante de Valencia, porque, amén de recordar emotivamente a mis paisanos muertos, seguramente, ya de paso, terminaría ciscándome en los muertos de los responsables.

Y es que, es malo, mezclar meteorología con política. Se acuerdan ustedes de aquella señora que, después de 20 años en meteorología, pasó, en la televisión pública, a presentar «La hora de La 1», alcanzando, la conocida como ´la isobaras´, unos niveles de ´sanchismo´ en vena, espectaculares. Imbatibles, como los chuletones del sátrapa… Bueno, imbatibles, no. La actual presentadora, la bien pagá, ha elevado el guano a niveles siderales; porque flotando en el espacio, también hay guano; empoderado, resiliente, y con perspectiva de género; pero guano al fin y al cabo.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

