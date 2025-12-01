Rafael López Charques: «Esperpento»

Según el diccionario de la Real Academia, esperpentos son situaciones grotescas o estrafalarias. Perdón por la denominación de “real”, a algunos no les gustará, pero es la denominación oficial, y como nosotros somos modestos no nos consideramos quienes para cambiarla.

Yendo a la cuestión, nos preguntamos si conocen algún esperpento. Nosotros ya respondemos que sí, sin duda alguna, para desgracia nuestra.

Esperpento es, en nuestra opinión, el calificativo más adecuado para darle actualmente, mejor dicho, desde hace algún tiempo a nuestro país.

Solo tenemos que darles un repaso a los acontecimientos de los últimos años, e indudablemente diremos ¡si no lo veo no lo creo!

Era difícil imaginar, hace relativamente poco tiempo, la situación en la que estamos, para ser precisos, en la que nos han metido. Actualmente todo puede pasar, de hecho, pasa, y los españolitos aguantando.

Como pretendemos ser honestos, reconocemos que gran parte de culpa la tenemos nosotros, pues hace tiempo que teníamos que haber dicho ¡basta, hasta aquí hemos llegado!, pero somos demasiado buenas personas.

Nuestros no queridos jefes han transformado a nuestro país en lo que es ahora, una piltrafa en el amplio sentido de la palabra.

internacionalmente no pintamos nada Si, nos siguen invitando a reuniones, pero una vez en ellas, somos como un mueble más.

De fronteras para adentro lo que pasa es increíble. Parece que estamos en un concurso de chupones mentirosos. Teóricamente todos dicen la verdad, pero todos dicen lo contrario del que tienen enfrente. ¿Cómo es posible? Si uno dice blanco y otro negro, indudablemente uno miente. Entre la mayoría de nuestros políticos no es así. Diciendo lo diametralmente opuesto, todos dicen la verdad y tienen razón ¡Milagro!

Es triste y penoso, pero es lo que tenemos. Los acontecimientos de los últimos días nos dan la razón. La cárcel es el nuevo hotel para políticos y ni siquiera en ella dejan de vivir a nuestra costa. ¿Quiénes pagamos todos sus gastos en ella? Comida, calefacción, etc. Pues nosotros queridos compatriotas

. Para evitar que nos exploten más, se debería obligarles a pagar a ellos esos y otros gastos que originan, Si alegan que no tienen dinero, son capaces de ello, es su problema, no el nuestro.

¿Qué va a pasar en los próximos días? Nadie lo sabe, aunque los caraduras encerrados, y los que les seguirán, son capaces de, a través de algún intermediario, convocar un concurso para quedarse con un porcentaje de la posible recaudación. No lo duden.

Lo que es indudable es que cada día más, nos hunden en la langostera, como la den omina cierto político, que por sus afirmaciones en público debe considerarse totalmente ajeno a lo que pasa

En resumidas cuentas, como apuntábamos al principio somos. un esperpento, mejor dicho, nos han convertido en eso.

Aun así, no perdemos la esperanza de que por un método u otro esto cambie. Tenemos la plena confianza de que ello ocurrirá. Cuando así ocurra, que ocurrirá, no tomaremos venganza, somos personas honestas y decentes, pero lo que si haremos es sentar en el banquillo de los acusados a los responsables para que den cuenta de sus actos.

En plan de ayuda les recomendamos que abran nuevas cárceles, pues se van a necesitar muchas.

Están avisados, nosotros vamos con la verdad por delante.