Ramiro Grau Morancho: «El Golpe de Estado Catalán: La Realidad Descarnada»

Ramiro Grau Morancho: "El Golpe de Estado Catalán: La Realidad Descarnada"
Archivado en: Columnistas

En una España lacerada, donde lo erróneo es lo políticamente aceptado y lo correcto es vituperado, donde la defensa de la nación ha sido vendida al mejor postor a cambio de votos y favores y donde los valores históricos han sucumbido en un océano posmoderno de inanidades, El golpe de Estado catalán es una obra fundamental para comprender lo que sucedió, dentro y fuera de bambalinas, en aquellos «meses aciagos que van desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018 para espanto y espasmo de las nuevas generaciones».

Admito que no puedo ser objetivo a la hora de reseñar un libro de Ramiro Grau Morancho porque es de ese tipo de autores que aciertan siempre en lo que escriben y en cómo lo escriben. Este abogado y ex-fiscal zaragozano se ha puesto en este ensayo la bata de cirujano, ha convertido su pluma en un bisturí y se ha propuesto diseccionar cómo y por qué una región de España, Cataluña, estuvo a punto de proclamarse un Estado independiente ante el aplauso de unos, la colaboración de otros y la cobardía de aquellos. A través de una cuidada selección de artículos, Ramiro Grau Morancho deja en evidencia que España es un Estado fallido, cuya soberanía es discutida y discutible por ciertos sectores políticos de Madrid y abiertamente retada por una mayoría que organizó, con Barcelona como epicentro, un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017.

Decía hace unas líneas que Grau Morancho no se equivoca en el fondo, es decir, en sus tesis y argumentos sobre esta espada de Damocles separatista que hace peligrar el futuro de España, y tampoco yerra en la forma. El autor no solo es aragonés sino que ejerce de ello, tal y como muestra su prosa. A pesar de ser un académico y jurista de reconocido prestigio, Ramiro Grau Morancho abandona en este libro el pesado y neutro lenguaje del mundo del Derecho para llamar por su nombre a los personajes que, de una u otra forma y sin importar adscripción ideológica o militancia política, se vieron implicados en el golpe de Estado catalán. El lector no encontrará paños calientes ni vendajes tibios sino verdades afiladas, duras y no siempre fáciles de deglutir para las gargantas acostumbradas a los mejunjes servidos por una mayoría de medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, cuyas armas y bagajes se encuentran al servicio o en nómina del separatismo.

En conclusión, se trata de una obra destinada para un perfil muy concreto de lector, aquel que quiere conocer la verdad profunda del desafío secesionista catalán y las consecuencias reales para España. Para el resto, de espíritu pusilánime o amigos de lo edulcorado, harán mejor en buscar otro libro sobre la cuestión entre las recensiones de El País, La Vanguardia o Vilaweb.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PINTURA ARTISTICA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]