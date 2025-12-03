Sebastián Urbina: «Una sociedad inmadura»

El descenso de lectores y de capacidad lectora amenaza los pilares de la civilización occidental. La generalización de las redes sociales y del ocio por internet ha agravado en los últimos años el problema del abandono de la lectura. (El Debate)

Me produce tristeza titular este artículo ‘Una sociedad inmadura’, pero creo que esto es así. Entre otras características, las personas inmaduras culpan a los demás por sus errores.

Creo que hay interés- en algunos grupos muy poderosos- en la infantilización de la sociedad. Especialmente, los partidos de izquierda han promocionado/fomentado (por ejemplo, la exministra Irene Montero y cía) las relaciones sexuales entre niños.

Especialmente, los partidos de izquierda han promocionado y fomentado el aborto. No lo han visto como una desgracia personal y social que debe regularse. Atendiendo las necesidades de la mujer embarazada y a los intereses del nasciturus. Al contrario, están orgullosos de verlo como un derecho fundamental.

Aparte de una inmoralidad, es una estupidez. España- aunque no es la única nación europea con problemas parecidos- puede desaparecer. ‘España, en 50 años: más muertes que nacimientos, un 36% de inmigrantes y los centenarios se multiplicarán’. (RTVE)

Incluso egoístamente no se debería seguir por este camino. Pero los partidos de izquierda (con el silencio cobarde- o en voz baja- de la derecha centro centrada) fomenta lo que, objetivamente, nos debilita y nos destruye.

En vez de transmitir a las jóvenes generaciones, valores como el respeto, mérito, esfuerzo, trabajo bien hecho, espíritu de superación, etcétera, se fomenta que follen desde la más tierna infancia.

Ya más creciditos, conseguirán títulos sin estudiar. Así lo dijo el exministro de Universidades, Manuel Castells: ‘Suspender es humillar al estudiante’. Borregos con título. Si las jóvenes se quedan embarazadas, tendrán todas las facilidades para aborta. Todo antes que dar a luz a un ser humano. Algo grandioso.

Por cierto, una de las guarradas de la izquierda (y algún gilipollas de la derecha meapilas) es que, traer niños al mundo, es una inmoralidad. Por lo mal que está el mundo. Culpa del capitalismo.

Luego tenemos la paguita mensual estatal. Se supone que los beneficiarios votarán a los políticos progresistas que dan la paguita. Ser empresario es de fascistas. Hay que machacarles a impuestos. ¡Malditos ricos!

Todo confluye en una sociedad inmadura y suicida, que no quiere- además- defender valores tradicionales de la sociedad occidental. Al contrario, los odian. Por ejemplo, el cristianismo, la propiedad privada, Estado de derecho, economía de mercado, separación Iglesia-Estado, etcétera. Todo esto es basura reaccionaria para la izquierda, a menos que lo puedan controlar/manipular a su gusto.

Finalmente, la invasión inmigratoria sin control, porque así lo quieren. Les será fácil a las hordas musulmanas/hyjadistas dominar una Europa de niñatos/as- de todas las edades- sin principios, salvo el objetivo de pasarlo bien. ‘Son dos días, tío’.

El destacado politólogo e investigador, Giovanni Sartori, dijo: ‘El Islam es incompatible con la democracia’. A la izquierda moralmente superior, le da igual. Los enemigos de Occidente son sus amigos. Tranquilos, tendrán la sharía, el sistema legal islámico.

No olvidemos las palabras del presidente Boumedian. En 1974, Boumedian, presidente de Argelia, advertía (en un discurso en la ONU) que millones de hombres irrumpirían en el hemisferio norte para conquistarlo poblándolo con sus hijos. O sea, no serán las armas sino el vientre de nuestras mujeres lo que conquistará Occidente. También tienen armas. Y las usan.

Mientras tanto, en la Europa de progreso, se fomenta al aborto, se pierde competitividad, invasión inmigratoria ilegal, buenismo irresponsable, etcétera. Estamos dirigidos (UE) por socialistas y populares, que- generalmente- votan lo mismo en Bruselas. Aunque los populares acomplejados aparentan ser oposición a la mafia socialista.

Para el progresismo, defender España- con armas- frente a una hipotética invasión extranjera, es de fachas. Mejor bajarse los pantalones. Además, la chusma gobernante ataca a los jueces que no se someten a sus deseos.

¿Qué puede salir mal?

Sin un cambio de rumbo radical no tenemos la posibilidad de evitar la ruina- en el más amplio y profundo sentido de la palabra- de España, y de Europa. Y aún así, no hay garantías. La gangrena mental progresista lleva demasiado tiempo carcomiéndonos.

Stanley Payne, historiador y académico. Uno de los más importantes hispanistas del mundo, publicó en The Washington Post: ‘Sánchez es inmoral y malvado’.

¡Pero si es el Faro de Occidente!

Una sociedad que- con mayoría suficiente- apoya al corrupto/traidor Sánchez, sabiendo que está respaldado por Bildu, ERC, PNV y Junts para acceder/mantenerse en la presidencia, es una sociedad políticamente inmadura.

Pero una sociedad inmadura, si es incapaz de enfrentarse a la corrupción y al caciquismo de sus gobernantes, no está formada por auténticos ciudadanos, sino por una chusma arrodillada con derecho a voto.