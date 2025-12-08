La estulticia de Pedro Sánchez y el tiro por la culata

El vil proyecto de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para enfrentar a los españoles y erigirse en vencedor del franquismo está fracasando con estrépito gracias al sentido común de la sociedad y al poso de la Transición.

Con notable éxito de público, numerosas organizaciones de todo signo y procedencia llevan semanas organizando conferencias, ponencias, mesas redondas y coloquios sobre lo que de verdad ocurrió de importante en 1975, gracias a una ciudadanía madura y a unos políticos íntegros: la asunción de la jefatura del Estado por Juan Carlos I, con el que se inició una brillante etapa de nuestra Historia que asombró al mundo y aún hoy es ejemplo de cambio pacífico de la dictadura a la democracia.

Entre los numerosos actos a los que ha asistido este Paseante en Cortes merecen destacarse las dos jornadas organizadas por el Centro de Estudios Universitarios (CEU) en el Aula Magna de su Facultad de CC. Económicas y Empresariales, con el título “Congreso: La concordia fue posible. La Transición democrática y la España de la Libertad”, en las que Alfonso Guerra González, Soledad Becerril Bustamante, Ramón Tamames Gómez, Rodolfo Martín Villa, José Manuel Otero Novas, José Miguel Ortí Bordás, Belén Landáburu González, Pedro González Trevijano, Virgilio Zapatero Gómez, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Javier Rupérez Rubio, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, Adolfo Suarez Illana, Rubén Múgica Heras, Alfonso Osorio Iturmendi, Pilar García Cernuda, Fernando Jauregui Campuzano y Juan Fernández Miranda, han contado entretelas de la bendita Transición y reclamado otro consenso en el que sigamos perdonando, construyendo y defendiendo una Constitución que fue un pacto entre caballeros y estableció la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

En las diversas e ilustradas intervenciones se ha recordado que el único periódico que apoyó el nombramiento por el Rey Juan Carlos I de Adolfo Suarez González como presidente del Gobierno fue el aún clandestino El Socialista, con un artículo de Guerra titulado “El proceso de democratización del país pasa por un punto clave y para este puede resultar útil el nombramiento de Adolfo Suarez”. Los demás se sumaron al célebre artículo de Ricardo de la Cierva y Hoces en El País, el 8 de julio de 1976, titulado “Qué error, que inmenso error”, en el que se censuraba la elección de Suarez.

Los intervinientes pronunciaron frases tan reconfortantes como: “Nuestro negativismo hasta el Siglo XVI no impidió que se elaborase la Constitución de todos, el documento más importante redactado por los demócratas españoles en toda la Historia de España”. “La Constitución de 1978 es también un Acta de Paz”. “El PCE se hizo monárquico para traer la democracia”. “El PSOE renuncio al marxismo para lo mismo”. “No es necesaria la reforma de la Constitución, sino modificaciones concretas de la Constitución”. “La lista de renuncias que tuvimos que hacer todos para llegar a un consenso es la principal característica de la Constitución de todos”. “La Constitución consagra la cooperación entre administraciones, cosa que ahora no pasa y lo hemos visto en la Dana, los incendios forestales, la pandemia…” “Es insólito que las minorías dicten hoy la política”. “Son un despropósito los 250.000 aforados que hay actualmente. Hay que usar la tijera”. “Hay que modificar y cerrar el artículo 150.2 que permite transferir competencias del Estado a las Comunidades Autónomas”. “Modificar los artículos 147 y 151 que posibilitan cambiar sin límites los Estatutos de las Comunidades Autónomas”. ”Aplicar el 150.3 con rigor”. “Establecer una cláusula de intangibilidad que impida decir al PSOE que el enemigo es el PP y el amigo HBildu”, “No tiene sentido que tengamos derechos históricos y no derechos democráticos” y “Fuimos ingenuos aceptando planteamientos de los nacionalistas”.

El Proceso 1.001, la Comisión de los nueve, la clausura de los medios de comunicación de la Prensa del Movimiento, el papel de Vicente Enrique y Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal Española, la Asociación Nacional de Propagandistas, la ley de Amnistía, los pactos de la Moncloa y la Constitución, calificadas estas dos últimas como Obra de Arte, fueron analizados con primor por los intervinientes, pronunciando otras frases que pasaran a los libros de Historia: “La creación de la UCD fue una empresa para la Transición”, “La Transición y la Democracia tuvieron un único enemigo: el terrorismo”. “La Guerra Civil la perdimos todos y la Transición la ganamos todos”. “Ahora, desgraciadamente, se prefiere ser nieto de la Guerra Civil que hijo de la Transición que todos hicimos”. Aprendamos de la Historia y hagamos caso a los protagonistas de la Transición, renunciando al frentismo y abanderando el consenso.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL