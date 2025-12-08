La calle

Factoría de mentiras

Esa misma calle que Sánchez no puede pisar, sin que le canten saetas

Sería fácil, si hablamos de manzanas y peras, saber cuántas había en España, antes de la llegada de Pedro Sánchez, y cuántas hay ahora.

¿A que sí? ¡Pues no!

Por la simple razón que, en aras a marear una verdad incómoda, se han mezclado en un mismo saco, manzanas con peras, como un todo indivisible, por lo que cualquier intento de hacer un comparativo entre 2017 y 2025, se convierte en lo que, en términos jurídicos, se denomina como ´probatio diabólica´.

Si en lugar de hablar de peras y manzanas, hablamos de impuestos, sin disfraces, de paro real, sin eufemismos, de delincuencia y criminalidad, sin ambigüedades ni tapujos, de volumen y coste de ´chiringuitos´, sin embozos, y un largo etc., el resultado sería más acorde con la realidad de la calle.

puestos de confianza (asesores y altos cargos ´digitales´), siendo el número más alto en la historia de España. Como referencia vemos que Emmanuel Macron, por ejemplo, cuenta con 59 asesores personales, y un total, entre todos los ministerios, que oscila entre 350 y 570.

Esta factoría del engrudo semántico a gogó, presuntamente ha trabajado en la creación de un neolenguaje lo suficientemente kafkiano y retorcido, como para posibilitar disfrazar la realidad, de carnaval gaditano, dando al Gran Hermano, los mimbres necesarios como para poder justificar con ´números´ que España va como un cohete. Lo que no dice es hacía qué destino.

Y no miente; simplemente omite lo más importante. Porque si desnudamos el relato de ese neolenguaje que le ha permitido clasificar, subdividir y renombrar, a la carta, (con el apoyo del BOE), los epígrafes más incómodos, podemos comprobar que efectivamente España va como un cohete…, pero hacía a su destrucción.

Tal vez por eso, las presuntas prisas de algunos, algunas, y ´algunes´, por hacer ´hucha´. Como algunos cachondos decían en mi tierra, en 2012, “Folleu, folleu, que el món s’acaba”… Para ellos, claro.

Lo que no dice es hacía qué destino.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

