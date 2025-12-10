Fantasmal

Con su blanca palidez

Traslúcida

Con su blanca palidez
Con su blanca palidez. PD
El cielo ya no es cielo, ni el sol calienta más. Dolor de esperanza vencida, que oculta con nubes el cielo, tal vez para que no pueda encontrar el camino, hasta aquel soñado paraíso perdido, que en el mundo nunca encontré.

De la vida, la despedida, y en mi memoria el olvido de un ser querido, que hoy me ha hecho estremecer, cuando he intuido que tal vez no lo vuelva a ver.

Justo ahora que noto aparecer una esencia con nombre de mujer; fantasmal, casi traslúcida, que, escondida tras su blanca palidez, me reclama para llevarme consigo, hasta aquel cielo prohibido que, desde niño, siempre añoré.

Aquella figura prístina y arcana, que, como un rayo de luna, fantasmal, casi traslúcida, me llama, mientras esconde el rostro tras su blanca palidez…

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

