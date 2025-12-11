Hay quien desde los albores de su vejez contempla a los jóvenes con envidia mal disimulada, cosa que, francamente, no entiendo.

A un servidor, desde la perspectiva que tan sólo las canas dan, lo que le inspira la observación de la juventud, es una profunda compasión. Así, siempre que alguien pregunta si me gustaría volver a tener veinte años, respondo: – ¿Y tener que volver a pasar por todo lo que he pasado? ¡No, gracias!

Hay quien dice que sí le gustaría volver a ser joven, pero sabiendo lo que sabe ahora… ¡Pues un servidor, ni con esas! De hecho, precisamente por saber lo que sé ahora, y más aún tras haber leído las pústulas dogmáticas de la Agenda 2030 ´by Von der Brujer´, no deseo volver a repetir curso, ni harto de vino.

La mente nos engaña y manipula continuamente, haciendo -entre otras cosas- que recordemos todo lo bueno que nos ha sucedido en esta vida y, al tiempo, “olvidemos” las ruedas de molino con las que hemos tenido que comulgar. Todo una bendición, pero que no cambia un ápice, la cruda realidad de lo vivido.

Supongo que habrá quien pueda presumir de haber vivido un día perfecto en su vida; esos días maravillosos en los que todo comienza bien y termina bien… ¿Pero cuántos han sido realmente? ¿Cinco…? ¿Diez…?

Con el paso del tiempo he logrado alcanzar un razonable estado de felicidad, y no porque las cosas funcionen mejor, que encima no funcionan, sino porque mi acercamiento a Dios, durante estos últimos años, me ha proporcionado una felicidad y una paz que jamás había tenido, sintiéndome más acompañado que nunca, a pesar de vivir solo.

Y no es que Dios me evite los problemas, aunque también, sino porque me da la fuerza y serenidad necesaria para afrontarlos; y eso sí que es una bendición.

El entender la vida actual como una pequeña parte de nuestra existencia real, lo cambia todo. Porque de no ser así, y si esta vida es todo lo que hay, la verdad es que para tal viaje no hacían falta tales alforjas de dolor…; de amor…; de esperanza, sueños y decepciones…; de hambre y sed de justicia. De hambre de Dios.