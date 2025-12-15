Juan Pérez de Mungía: «Hiede»

Preguntado por Jesús en los evangelios de Marcos y Lucas, el endemoniado respondió «Me llamo Legión, porque somos muchos» (Marcos 5:9, Lucas 8:30). En un acto de injustificable piedad, el profeta expulsó del poseído 2000 demonios que vinieron a habitar un hato de dos mil cerdos, que corriendo despavoridos, se arrojaron al mar y se ahogaron. Otros demonios vendrán a ocuparle se dijo para sí, para no acometer la misma empresa con otros endemoniados, como luego ocurre con otro. El núcleo duro de los sirvientes, de los esclavos, de sus esbirros blindados por el silencio de sus propios cómplices, y toda suerte de tropas, otro tiempo agraciados por la fortuna generosa de su líder, educado entre lupanares y prostíbulos de pederastas, se ocuparon de extender su fortuna en empresas e instituciones públicas generando una red mafiosa para tratar de conjurar un porvenir adverso, amasando su fortuna del mismo modo que indignos émulos, como epítomes del canalla. Grandes desconocidos del sátrapa. Pero, el mismo patriarca de la mafia irredenta, refugiado en su castillo expoliado a la Complutense, se resiste a ceder, bajo el dedo acusador de los día a día, uno a uno, vestidos de librea, delincuentes confesos, los acreedores que se afanan por reconocerse en el rostro de quien hasta ahora les dominaba y ha sido muñidor de su prosperidad. Silencio y cinismo. Qué rigor intelectual, qué ética la de Maria Jesús Montero, la cuadratura del círculo. Si no fuera por la lenta caída del mazo de la justicia, el otrora caballo ganador, huele mas y mas a podrido. Hiede.

Ningún fugaz perfume, ninguna actuación ni teatro, repara ese repugnante aroma que hedor se desprende cuando cualquier ajeno, que no haya sido pillado en su cepo, pasa a su lado. Ninguna ocurrencia, ningún conejo feminista de la chistera, silencia el pestilente olor de su fortuna. Nada puede enmascarar ese nauseabundo efluvio, no existe remedio por tenaz y repetitivo que pueda parecer que permita amañar la vomitiva emanación que desprende. Se miran unos y otros, sorprendidos en su perplejidad, ante el silencio de los cómplices de esa criatura de origen desconocido, aupado desde los rincones mas oscuros de su biografía, sostenido sobre los pingües beneficios del burdel de su ama, su propia contable, la matrona de sus propósitos. Hasta le votaron militantes inexistentes tocados a retreta de servicio de Abalos y Koldo. ¿Qué podría ser este animalucho, quién podría ser para que hasta las mas pestilentes mofetas escapen despavoridas, y vengan a morderse unas a otras? Hasta Yolanda Diaz reivindica mas de lo mismo.¿Es que no ha llegado el tiempo de la extinción de la plaga?. No será desde luego por rendición de la criatura original. Tiempo al tiempo. ¿Será ese pájaro hediondo, que es frecuente ver volar al lugar donde esconde su fortuna, su moñiga, sea por sus congéneres, o por sí mismo, en esos vuelos hurtados al conocimiento público, amparados por el secreto oficial, como cualquier carroñero de obstinado cinismo que sortea la horca que le espera de cualquier cazador furtivo? Incluso los mas avezados y expertos poceros caen intoxicados. La verdad no se filtra, se defiende. La soberbia se hereda entre las bestias, y se contagia.

Es fácil imaginar esta sensación que afecta a tantos, cuando de las cloacas asciende ese olor a la superficie. No existe pinza para tanta nariz y el olor a putrefacción se cuela en las entrañas, amenazando a quien se resiste. El sulfuro de hidrógeno, el gas de alcantarilla es altamente tóxico, amenaza la vida del más pusilánime de los ciudadanos, sin refugio en un nido de cobardes cómplices. Es esa nube que circunda que ha contaminado al vecino de la avenida complutense donde malviven todos los cómplices de la simulación. Podría evitarse ese estado de putrefacción, de un proceso imparable de descomposición, de ese atajo de acémilas, que fiaron su futuro al peor de los seres de apariencia humana. El único remedio, las medidas legales que previenen de los riesgos que sufre día a día el ciudadano, que trata de refugiarse en su madriguera, confiando de nuevo en aquellos que alimentaron a la alimaña. Las alimañas aprovechan los desechos, y no están precisamente en puertos oscuros o en montañas lejanas. Al contrario, bien céntricas.

No se trata de una adivinanza, ni de un jeroglífico. Tal vez una sopa de letras. Ponerle nombre es fácil, cosa distinta es ponerle esposas, ya tiene cuantas, pero nadie ha ido a hacer justicia, a apresarle, a ponerle rostro, al ponerle un lazo al cuello. Da miedo que a Onán vuelva la peste bubónica, y caiga ante el designio de la yersinia pestis de los burdeles políticos. ¡Son tantos los puercos, así tantos serán los cadáveres!. Muchos parásitos se han habituado a su hedor, conviven con esa alimaña de frontera, existen incluso quienes vestidos de figurines del peor cine de suspenso político, le alaban, sin pudor, con ese humor negro, de un cadáver viviente que nadie se atreve finalmente a enterrar. Ríen, aplauden, y ensalzan al líder de la cloaca intentando hablar soto voce sin aspirar efluvios que les hagan vomitar, pero la realidad imparable deja un rastro diario de cadáveres en las cunetas de la historia. Hoy es un día como otro cualquiera. El sigue ahí inundando con su pestilente presencia el lugar desde se ejerce el peor poder, el peor que pudiera haberse imaginado, destruir donde pisa. Las ratas van, poco a poco, cayendo en la trampa, anteayer un fiscal subyugado y sometido a su dedo, ayer un ministro de oficio sin beneficio, otro día un asesor, hoy un nuevo esbirro, al momento, una fontanera, luego un presidente de la SEPI, aquí y allá un secretario general, la cultura putera que pone vivienda a cuantas se prestan a hacer de su cuerpo un agujero. Hay que ser feminista para poner piso a la sobrina, o a la cuñada, o a la querindonga que además sabe follar. Una cohorte que guarda en el silencio su complicidad con la alimaña. Los miserables y mediocres que encubrieron al sátrapa en pos de un beneficio mutuo. ¿Que clase de producto puede extinguir esta suerte de plaga?

Como una penitencia, los españoles estamos subiendo al Gólgota con la pesada cruz de aguantar los latigazos económicos, sociales y morales. Hay mucho hipócrita, mucho cínico, mucho cómplice, que guarda silencio para no perjudicar los salarios que obtiene por su mendacidad, y mira para otro lado. Es el voto censitario de quienes le sostienen, los que están en nómina. Hay que botarle, por mas que le sirvan los farsantes y los tezanos, hay que botarle como ese barco agrietado y lastrado, hasta que vuelque y vaya a pique. Hay que ayudarle a morir, siquiera por dignidad humana, de los demás. Quizás haya llegado la hora de hacer justicia a tal tipejo, a tal botarate.