Ramiro Grau Morancho: «Me duele España»

Todos los días me levanto muy pronto, pues como decía mi padre, que en el Cielo está, “si te levantas pronto, te sobra día”, y tras el preceptivo café, me sumerjo en la lectura de los principales diarios digitales, únicos de los que me fio.

Empiezo por El Español Digital, que por algo escribo en él, y después pasaba a El Debate, para leer los geniales artículos de don Alfonso de Ussía Muñoz-Seca, que decía grandes verdades con ironía, cualidad de las personas muy inteligentes, aunque es cierto que don Bieito Rubido le está sustituyendo con mucho acierto.

Su artículo de hoy, 13 de diciembre, El Espejo de Dios, es, sencillamente, magistral.

Tras la lectura de media docena de digitales, entre los que están, además de los dos citados, Periodista Digital, El Criterio y Mediterráneo Digital donde también colaboro, El Confidencial, Voz pópuli, The Objective (que manía de poner los títulos en inglés, con lo bonito que sería El Objetivo, que estamos en España, y hablamos español), y otros, la verdad, siento asco y hartazgo, y de buena gana me metería de nuevo en la cama…

Pero todos tenemos que arrimar el hombro, cada uno en lo que sepa y pueda, que Dios y la Patria no nos pedirán más de lo que podamos hacer (pero tampoco menos), en acertada expresión del Padre Dallo, un gran sacerdote navarro que nos dejó hace poco tiempo, y que no dudo seguirá rezando e implorando por España, y por nosotros.

Leo, estudio, que el saber no ocupa lugar, escribo, y procuro perder el tiempo lo menos posible, que cuando nos hacemos mayores nos volvemos avaros de nuestro tiempo, conscientes de que cada día es más escaso.

Y siento pena, mucha pena, de ver que nada cambia, y que todo va a peor…

Las numerosas e ineficaces administraciones públicas, cada día funcionan peor, y España cada vez se parece más a un estado fallido.

No entiendo porque tenemos más de tres millones y medio de empleados públicos, cuando, ante cualquier administración, todo lo tienes que hacer tú mismo…, por lo que no se a que se dedican esos millones de empleados públicos, que encima no te atienden cuando vas a cualquier dependencia, te exigen que pidas hora, aunque veas personalmente que se están tocando las narices, etc.

La única explicación plausible que encuentro es que se trata de que no aumente el paro…, engordando la plantilla, y haciendo de los empleos públicos, el botín del vencedor.

Y como hay muchos vencedores, en el ámbito nacional, en las autonomías, en las provincias, en los municipios, etc., no para de aumentar la nómina, detrayendo dinero para la inversión pública, y actuando como pesebre de los adeptos, adictos, pelotas, familiares, “sobrinas y sobrinos”, y enchufados en general…

Ahora mismo estoy republicando artículos que escribí hace varios años, y, por desgracia, los problemas son los mismos, pues nada se ha solucionado, y lo único que hemos conseguido ha sido agravar esas situaciones.

¿Hasta cuándo, Pedro XIV Sánchez, vas a seguir abusando de nuestra paciencia…?