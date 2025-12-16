Colocados

Las veces que la AEMET me ha salvado la vida

Indignante

Horóscopo, Azar, Agenda 2030
Horóscopo, Azar, Agenda 2030. PD
Macarena Olona estalla contra la fontanera del PSOE: “Leire Díez es un saco de mierda, intentó atacar a un familiar mío”

Es de ser bien nacido, ser agradecido, así que quiero que conste mi eterno agradecimiento a AEMET, dependiente del “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, del Gobierno de España, por haberme salvado la vida en más de una ocasión.

Cuántas veces, tras consultar el parte meteorológico y ver anunciado que iba a llover a mares, he tenido la precaución de salir de casa, paraguas en mano; y ello me ha salvado la vida. Y no por evitar que cogiese una pulmonía, sino por haberme permitido refugiarme bajo él, salvándome de morir de insolación.

Entonces he comprendido porqué dicen, cada vez que vuelven a subir los impuestos, que estos son para ´sanidad y educación´. Porque acaso hay algo más sanitario, que salvar a un pagano de morir de insolación.

Y es que los colocados en la AEMET, siempre tuvieron más de historiadores, que de augures de la adivinación de feria trashumante. Aunque, y aquí viene lo indignante, a veces no aciertan ni el tiempo que hizo el día anterior.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

