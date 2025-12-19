Ramiro Grau Morancho: «Alegría vuelve a casa por Navidad. Y para quedarse»

Vi por televisión la última rueda de prensa de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y me parecía verla en el funeral de una persona próxima, muy querida, ella misma, que ya huele a cadáver político.

Incluso la vi mucho más alegre, y vestida de forma totalmente fiestera, como para herir a los familiares y amigos del muerto, en el funeral por Lambán…

Parecía que había ido allí, más que nada, para confirmar y certificar a Pedro Sánchez el óbito.

O fue, simplemente, un detalle de mal gusto, y falta de clase.

Pilar vuelva a casa por Navidad, y para quedarse, como esos hijos de cuarenta y tantos años que se están divorciando, la mujer les echa de casa, o son víctimas de una denuncia falsa, y se presentan con la maleta, a quedarse sine die.

Alegría nos ha entretenido mucho, y ha tenido días de gloria, pues para decir gansadas, y cosas sin fundamento, se las pinta sola.

Es verdad que cuando se trataba de leer el guión, sabe leer –al fin y al cabo, es maestra, aunque nunca ha ejercido-, pero si le hacían preguntas sobre asuntos que no tenía la respuesta en la documentación facilitada por el millar de asesores que tiene la Moncloa, empezada a balbucear, no sabía por dónde salir, y acababa diciendo la primera chorrada u ocurrencia que le venía al magín.

¿Qué tendrá Pilar, que lleva toda su vida viviendo del cuento de la política, sin que se le conozca actividad profesional alguna, salvo trabajos esporádicos de juventud, y viviendo opíparamente…?

Que es lista, parece claro, que ha sabido arrimarse a personas que pudieran promocionarla, también, y que ha traicionado a algunos de ellos y, sobre todo a Aragón, queda fuera de toda duda.

Siempre ha apoyado las ideas peregrinas de Sánchez, que no solo benefician a Cataluña, sino que perjudican a Aragón.

Pero, eso sí, tiene una lengua viperina que hace que sus compañeros de partido prefieran tenerla de amiga que de enemiga…

Ahora bien, veremos cómo le irá a partir de ahora.

El 8 de febrero de 2026 lo sabremos, Dios mediante, y es posible que la “pobre” reciba en su propia cara las bofetadas –electoralmente hablando-, que muchos deseamos darle a Sánchez y su banda.