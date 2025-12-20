Mantra

Montar un belén en el 36

Los mismos perros, con distintos collares

Un joven detenido y posteriormente ejecutado por los milicianos republicanos en 1936
Un joven detenido y posteriormente ejecutado por los milicianos republicanos en 1936
El pretencioso y  petulante discurso de ´la superioridad moral´ de un colectivo, sobre el resto, no piensen ustedes que es algo nuevo que inventa la izquierda, y reivindica como signo distintivo de su tropa.

No. Ese ´mantra´ es tan viejo como la civilización misma; y aunque los grupos que lo han ido usando a lo largo de los siglos han sido diferentes, todos han tenido un mismo denominador común: su desvergonzada hipocresía.

Históricamente, el colectivo de hipócritas más conocido en la antigüedad, y que creó escuela, fue el de los fariseos, a los que Jesucristo caló bien: “Hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”.

Un colectivo más reciente sería el de los puritanos y ´civilizados ́ anglosajones y sus ínfulas de  ´superioridad moral´, sobre el resto de pueblos y razas. Aquellos anglicanos protestantes que en 1601 publicaron la ley «Bethelem Ban», castigando con pena de muerte a los católicos que se atrevieran a ´montar un belén´ en Navidad, o fuera de ella, estando dicha ley en vigor hasta bien entrado el siglo XIX.

Y más recientemente, en la España Republicana, la izquierda frente populista, ´la de la superioridad moral´, condenó a muerte y ejecutó, no por el ´delito´ de montar un belén en sus casas, sino por ser sospechosos de hacerlo. O, lo que es lo mismo, simplemente por el ´delito´ de ser católicos. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, miles de personas, hombres y niños fueron ejecutados, apenas dos semanas antes de la Navidad. De su martirio dan fe miles de tumbas en Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama, en Madrid. De ahí el actual y ´progresista´, berrido guerra civilista: ¡Arderéis como en el 36!

Como en casi todo, nada nuevo bajo el sol.

Los mismos perros, con distintos collares.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

