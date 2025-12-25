FELIZ NAVIDAD

En otro tiempo y lugar

Sin relojes, prisas ni tiempo, sin sillas vacías, sin nostalgia..., sin lamentos

En otro tiempo y lugar
En otro tiempo y lugar. PD
Cuando llegan estas fechas no puedo evitar evocar todos los buenos momentos de aquellas Navidades sin sillas vacías, sin ausencias, sin duelos…

Aquellas Navidades que para mí ya no volverán, pero que sin embargo sigo celebrando cada año, sentado en el suelo, junto al baúl donde con ternura, fui almacenado todos aquellos recuerdos, mientras, con brillo en los ojos, contemplo pasar otra Navidad que se fue, casi antes de su comienzo…

Como la vida misma cuando eres viejo.

Es entonces cuando me pregunto si hay Navidades en el Cielo.

Una Navidad sin relojes, prisas ni tiempo, sin sillas vacías, sin nostalgia…, sin lamentos.

Una nueva Navidad, en un Tiempo Nuevo, donde poder decirles a todos aquellos que ya se fueron, cuánto y cuánto, les he echado de menos.

En fin, FELIZ NAVIDAD, en la tierra o en el Cielo.

FELIZ NAVIDAD, y si en esta vida no volvemos a vernos, estoy seguro que, en otro tiempo y lugar, nos encontraremos.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

