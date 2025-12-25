Cuando llegan estas fechas no puedo evitar evocar todos los buenos momentos de aquellas Navidades sin sillas vacías, sin ausencias, sin duelos…

Aquellas Navidades que para mí ya no volverán, pero que sin embargo sigo celebrando cada año, sentado en el suelo, junto al baúl donde con ternura, fui almacenado todos aquellos recuerdos, mientras, con brillo en los ojos, contemplo pasar otra Navidad que se fue, casi antes de su comienzo…

Como la vida misma cuando eres viejo.

Es entonces cuando me pregunto si hay Navidades en el Cielo.

Una Navidad sin relojes, prisas ni tiempo, sin sillas vacías, sin nostalgia…, sin lamentos.

Una nueva Navidad, en un Tiempo Nuevo, donde poder decirles a todos aquellos que ya se fueron, cuánto y cuánto, les he echado de menos.

En fin, FELIZ NAVIDAD, en la tierra o en el Cielo.

FELIZ NAVIDAD, y si en esta vida no volvemos a vernos, estoy seguro que, en otro tiempo y lugar, nos encontraremos.