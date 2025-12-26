Ángeles y demonios

Dice el Evangelio, y yo así lo creo, que el reino de los Cielos está entre nosotros y dentro de nosotros. Pero lo que no aclara el Evangelio es dónde se encuentra el Infierno.

Personalmente creo que éste, al igual que el Reino de los Cielos, también se encuentra entre nosotros, y dentro de nosotros.

Así pues, parecemos destinados a ser campo de batalla de una guerra que no sé si quisimos nuestra, pero que, indudablemente, no comenzamos. Una violenta guerra en la que no siempre ganará el mejor.

Existe una desgarradora canción, que habla de los demonios que el ser humano lleva escondidos en su interior. Éstos suelen ser de muy diversa naturaleza, y aunque suelen estar controlados, a veces se rebelan y afloran. Algunos de ellos, los peores, intentan destruir el cuerpo que los alberga, y aunque no siempre lo consiguen, en ocasiones ganan la batalla.

Tal fue el caso de Tyler Holt Robinson [1995 – 2013], un joven de 17 años que no pudo vencer a uno de sus demonios internos; un demonio llamado cáncer.

Los miembros del grupo de rock “Imagine Dragons”, amigos personales de Tyler, compusieron el tema “Demons” (Demonios), en memoria de su amigo, como primera piedra para la construcción de la “Tyler Robinson Foundation”, una institución sin ánimo de lucro, para la ayuda a familias víctimas de ese demonio llamado cáncer.

El vídeo es fuerte, tanto por la letra de “Demons”, como por el desasosiego que transmiten sus imágenes, especialmente aquellas en las que podemos ver al joven Tyler Robinson, poco antes de su muerte, cantando – cabeza contra cabeza – con su amigo Dan Reynolds, líder de “Imagine Dragons”.

Mañana hablaré de Faustino Pérez-Manglano Magro, un adolescente valenciano que murió de cáncer, también a los 17 años de edad.

Pero independientemente de la coincidencia en la edad de ambos adolescentes, hay un dato curioso que llama la atención, y es que ambos habían hecho pública su intención de dedicar sus vidas a la labor misionera de predicar el Evangelio, bien allí donde el mensaje de Jesucristo aún no ha llegado, o en aquellos lugares en donde ser cristiano equivale a una condena de muerte.

Durante la terrible enfermedad de ambos jóvenes, fueron ellos los que dieron consuelo cristiano y fortaleza a familiares y amigos.

Que ambos nos ayuden en nuestra lucha diaria con nuestros demonios particulares.