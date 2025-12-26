Ramiro Grau Morancho: «Aragón, Azcón y Alegría»

Por una estrategia personal de Azcón, o de Feijóo, la comunidad autónoma de Aragón se encamina a unas elecciones anticipadas, el próximo día 8 de febrero de 2026, Dios mediante.

¿Se trata de aprovechar la debilidad del régimen comunista sanchista, descabezando a una de sus ministras más incompetentes, o de avanzar en esa tarea de apoyo al PSOE, luchando contra Vox, como si fuera el enemigo a batir…?

Quién lo sabe.

Los gallegos son ansí.

La fiesta nos va a costar cuatro millones de euros, pero eso, ¿a quién le importa…?

¿Será por dinero…?

Hay que mantener entretenido al personal, haciéndoles ver que pintan algo, que las elecciones anticipadas son “la fiesta de la democracia”, y que su voto es “decisivo” (perdón, que me descojono), mientras bajo la mesa se siguen aplicando las mismas patéticas políticas de “san” Lambán:

Apoyo a la destrucción de los paisajes aragoneses, de la mano de Forestalia.

“Invasión” de chinos, los nuevos amos, nada menos que dos mil trabajadores chinos vendrán a fabricar baterías a Zaragoza. ¡Aquí, por lo visto, no tenemos desempleados!

Llegada masiva de inmigrantes ilegales, menores no acompañados, menas, etc., y mano abierta para darles todas las ayudas sociales posibles…, que simultáneamente se niegan a los nativos. (No se aplica el “los españoles, primero”, sino el “los españoles los últimos, y solo si sobra algo”).

En definitiva, ambos partidos, PP y PSOE, y los dos candidatos, Azcón y Alegría, harán una política continuista, en la línea de la destrucción de España, a que ya nos tienen acostumbrados, por desgracia para todos.

Lo mismo que sucede en la masónica UE, donde ambas partidas (no es un error), van de la mano, como niños camino de la Primera Comunión…

Que el PSOE se va a pegar un batacazo electoral, lo ve hasta un ciego, salvo algún escándalo pepero de última hora, pero ello no significará un triunfo del PP, sino, simplemente, que el PSOE va camino de su desaparición, o insignificancia política, que para el caso es lo mismo, de la mano de Sánchez y su banda.

Y digo banda, por no decir organización criminal.

¿Qué pasará con VOX, Aragón Existe (aunque no lo parece), y el PAR, que debería llamarse el partido turolense, pues es la única provincia donde pintan algo…?

Lo sabremos el día 9, pero auguro un crecimiento de VOX, y la posible desaparición del PAR, aunque en Teruel, con solo 130.000 habitantes, se puede obtener un diputado con unos cuatro mil votos…. (Es el caso del señor Izquierdo, sin ir más lejos).

Respecto a Aragón Existe, para mi es una incógnita… Creo que obtendrán uno o dos diputados, pero no más.

Y, de cualquier forma, ese partido es un submarino del PSOE, y en el Congreso de los Diputados han votado siempre con Sánchez, excepto en dos ocasiones, creo recordar, por aquello de hacer ver que son “independientes”.

En otras palabras, yo no me fiaría nada de ellos, pues en mi modesta opinión, son la marca blanca del PSOE en Aragón.

Resumiendo, que el PP quería librarse de VOX, y al final va a tener que volver a negociar sus exigencias, pues solo con VOX será posible un gobierno estable en Aragón.