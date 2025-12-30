Ramiro Grau Morancho: «Los españoles estamos hartos de los catalanes y de los vascos»

Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los españoles estamos ya hartos de las pretensiones de los catalanes y vascos.

Quieren ser independientes.

Pero una “independencia” subvencionada por el resto de los españoles.

Y eso sí que no. Por ahí no pasamos.

Un presidente traidor, y un partido, el PSOE, tan traidor como él, acuerdan ceder el cien por cien de los impuestos que se recaudan en Cataluña a la Generalidad.

Y entonces, ¿con qué dinero se van a sufragar los servicios generales del Estado…?

Hace poco le envié un correo electrónico a un buen amigo, vasco, pero patriota español, y le decía lo siguiente:

“Estoy deprimido, desmoralizado y cabreado. Muy cabreado.

Recuerdo que me dijiste en algún correo que era preferible que se independizarán, y, la verdad, empiezo a pensar que sería lo mejor.

Tendríamos una España más pobre, pero más cohesionada y solidaria.

De cualquier forma, y como decía don Amando de Miguel, que en paz descanse, estos no quieren la independencia. Lo que quieren es una “independencia” subvencionada, es decir, quedarse con todos los impuestos que generan, hacer lo que les dé la gana, y que su déficit lo paguemos los demás españoles… ¡Y de eso, nada!”.

La contestación de mi amigo es antológica, y en mi opinión, digna de todo elogio:

“Con respecto a la situación, creo que está pasando lo esperado. El problema en sí no es Sánchez sino todo su electorado más adláteres varios. Para mí, la pregunta clave es: ¿Qué hacemos con esa gente?

No sé, igual hay que empezar a plantearse hacer un referéndum pero de otra forma:

¿Quiere usted que Cataluña y Vascongadas sean expulsadas de España?

Muerto el perro, se acabó la rabia.

Yo no creo que una España sin Vascongadas y Cataluña fuera más pobre. Hay que tener algunas cosas en cuenta:

Vascongadas y Cataluña hace tiempo que dejaron de ser las regiones más ricas de España. La España pujante está en Madrid, que se está convirtiendo en una ciudad global. Son regiones, sobre todo Vascongadas, que mantienen poder adquisitivo por el altísimo número de jubilados. Como fue una zona industrial con buenos sueldos, las pensiones son más altas pero, en cuanto el pensionista fallece, eso se acaba y quedan mileuristas como en el resto de sitios. Si han sido ricas, es por ser españolas y tener un mercado de 47 millones de potenciales compradores. Sin esos 47 millones, a ver a dónde va Vascongadas con su “super” mercado de 2,1 millones de habitantes. Las empresas que se trasladarían de Vascongadas y Cataluña a España serían muchísimas más sin duda. Si se independizan, tendrán que asumir costes que ahora no pagan (ejército, representación internacional y un montón de organismos de los que ahora disfrutan pero no pagan). A nivel nacional, toda la inversión propia se iría a otras regiones, lo que haría que crezcan. Parte de la riqueza de Cataluña y Vascongadas depende de su condición de fronterizas. A día de hoy, los tránsitos entre Europa y África pasan por Irún y La Junquera. Si haces una ruta más potente como es el eje Zaragoza-Huesca-Toulouse les dejas en la ruina, porque el Estrecho y el paso a Portugal lo controlas tú. Es tan sencillo como instalar peajes en cualquier autopista que salga desde Vascongadas y Cataluña en dirección a España y dejar abierta la Zaragoza-Toulouse. Austria fue un gran imperio. Tras la Primera Guerra Mundial, se quedó en nada. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un país muy rico (más que cuando era un imperio junto a Hungría). A día de hoy, sigue siendo uno de los países más ricos del mundo. Perdió extensión pero ganó en cohesión étnica, política, lingüística y cultural. A España le sucedería lo mismo. España tiene otra cosa muy relevante, que es el idioma. 500 y pico millones de habitantes hacen que seas la puerta de Hispanoamérica a Europa y viceversa. Evidentemente, habría que hacer lo que tú dices: si quieres ser independientes, estupendo, pero te lo pagas tú. En un primer momento, con un gobierno del PSOE, podría darse el caso de que España les siguiera pagando cosas pero eso tendría fecha de caducidad. En las siguientes elecciones, sin Vascongadas y Cataluña votando, el PSOE se iría por el inodoro de la historia y cualquier partido medianamente avispado que incluyera en su programa “no seguir pagando” se llevaría el gato al agua. Y adiós a ese dinero. Como dijo Maquiavelo, “el Príncipe siempre tiene un buen motivo para romper su contrato”.

Un abrazo”.

Ni que decir tiene que estoy totalmente de acuerdo con mí amigo.

Me atrevo a proponer una encuesta, para ver el sentir de nuestros lectores, con tres opciones: