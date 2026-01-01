Pedro Sánchez

Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
No me gustan los manidos brindis al Sol, tal vez porque no bebo alcohol, lo cual me permite subsistir inmerso en un baño de realidad, con todas las horas para pensar, que tan solo otorga vivir en soledad.

Tal vez por ello, libre de euforias festivas, no deseo, sino creo, que las cosas en el mundo van a mejorar, y mucho, en 2026, mientras veremos, sin lágrimas en los ojos, a los canallas recoger el merecido premio a su iniquidad.

Y es que los pactos con el demonio, siempre han tenido fecha de caducidad.

¡Feliz y divertido, 2026!

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

