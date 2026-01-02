Alfonso Rojo: «No me ha gustado nada un detalle en los propósitos de Feijóo para 2026»

Rompiendo una tradición popular bastante casposa, les confieso que entre mis propósitos para el Año Nuevo no está adelgazar, portarme bien o aprender idiomas.

Sí, lo de seguir en la pelea para echar de La Moncloa y meter en la cárcel a Sánchez y a su cuadrilla de mangantes.

Y a propósito de eso, me han dejado un poco estupefacto las declaraciones que ha hecho Feijóo en la larga entrevista concedida a Servimedia.

Vaticina el líder del PP que este será “el año del cambio”, con elecciones anticipadas, ya que el marido de Begoña “no podrá aguantar” la presión combinada de la agenda judicial y la frustración de sus encubridores compinches.

Y concreta Feijóo que Bildu es el único partido al que excluye como interlocutor.

Bien, porque es vomitivo que Sánchez tenga como socios privilegiados a los herederos físicos y morales de la banda terrorista ETA, pero surge automáticamente una pregunta crucial.

¿Los proetarras no, pero los zarrapastrosos de ERC y los xenófobos de Junts, que en 2017 dieron un golpe de Estado y siguen diciendo que volverían a hacerlo, y el meapilas PNV, sí?

Describe Feijóo como ‘fluida y respetuosa’ la relación del PP con Junts, abriendo la vía para entenderse con los separatistas, de cara a una moción de censura previa a las elecciones anticipadas.

Pues no señores; no.

Entre los dislates y tropelías de Sánchez, destaca como pecado mortal hacer depender la gobernación de España de un fugitivo de la justicia llamado Puigdemont y ponerse a cuatro patas cada vez que necesita los siete votos de Junts.

Si a estas alturas, Feijóo no tiene claro que Junts, ERC y el PNV son enemigos declarados de nuestra Nación, que no espere mi voto.

En su último balance, el líder del PP promete impulsar, cuando llegue a la Presidencia del Gobierno, ‘el mayor cambio a mejor de la Historia de España’.

Quizá de la Historia no, pero mejorar radicalmente lo tiene fácil, habida cuenta de que padecemos desde hace siete años el peor Gobierno del último siglo.

Pero no basta con eso. Relevar a Sánchez no puede consistir en ‘quítate tú que me pongo yo y voy a gestionar mejor’.

Los españoles de bien, entre los que me incluyo, apostamos por un reseteo, por un cambio en profundidad, por una refundación, que impida la repetición de lo sucedido en 2018, cuando un facineroso okupó La Moncloa.

Exigimos acabar con el pasteleo con los partidos separatistas y abrir el camino a una España grande otra vez.

Los gurús de Génova 13 deben analizar a fondo lo ocurrido en Extremadura, valorar lo que pasará dentro de un mes en Aragón, examinar cómo evolucionan el voto joven y el de obreros y autónomos y sacar consecuencias.

Porque como no lo hagan y pronto, se van a llevar una sorpresa… desagradable.