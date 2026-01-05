La profecía

Maduro

Maduro. PD
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

Trump impondrá en Venezuela un gobierno a distancia presidido por Marco Rubio, con la colaboración sumisa de jerarcas chavistas

Cuando el pasado 1 de enero, publiqué el artículo ¡FELIZ Y DIVERTIDO, 2026!, realmente no tenía, a nivel personal, ningún motivo para estar alegre ni optimista; sin embargo, algo en mi interior me dijo, y así lo publiqué, “que las cosas en el mundo van a mejorar, y mucho, en 2026”, “…mientras veremos, sin lágrimas en los ojos, a los canallas recoger el merecido premio a su iniquidad”.

Pues bien, apenas 48 horas después, la fotografía que ilustra hoy estas líneas, rodaba por el mundo.

¿Casualidad? Gustav Jung, diría que no.

Por cierto, me ha dado la risa al oír, a un paniaguado de la ´Brunete Pedrete´, que Maduro iba todo vestido de blanco, empoderando al zampabollos, sátrapa venezolano, como si de un santón místico se tratara.

¡Pues va a ser que no! Lo que vestía era el pijama que llevaba puesto, cuando los ´seals´, lo sacaron a rastras de la cama.

¡Zapatero, calienta que sales!

¡Espero que duermas con pijama, que de horrores ya tenemos las pupilas gastadas!

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

