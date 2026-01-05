La profecía

Cuando el pasado 1 de enero, publiqué el artículo ¡FELIZ Y DIVERTIDO, 2026!, realmente no tenía, a nivel personal, ningún motivo para estar alegre ni optimista; sin embargo, algo en mi interior me dijo, y así lo publiqué, “que las cosas en el mundo van a mejorar, y mucho, en 2026”, “…mientras veremos, sin lágrimas en los ojos, a los canallas recoger el merecido premio a su iniquidad”.

Pues bien, apenas 48 horas después, la fotografía que ilustra hoy estas líneas, rodaba por el mundo.

¿Casualidad? Gustav Jung, diría que no.

Por cierto, me ha dado la risa al oír, a un paniaguado de la ´Brunete Pedrete´, que Maduro iba todo vestido de blanco, empoderando al zampabollos, sátrapa venezolano, como si de un santón místico se tratara.

¡Pues va a ser que no! Lo que vestía era el pijama que llevaba puesto, cuando los ´seals´, lo sacaron a rastras de la cama.

¡Zapatero, calienta que sales!

¡Espero que duermas con pijama, que de horrores ya tenemos las pupilas gastadas!