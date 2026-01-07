Ramiro Grau Morancho: «Sigo siendo el Rey, mientras Sánchez quiera»

Tengo la mala costumbre de escuchar el discurso del rey en la Pascua Militar, y la verdad, cada día es más decepcionante.

Realmente, es una pérdida de tiempo, y la única explicación que encuentro es que el hastío navideño me obliga a tragarme ese rollo, o tal vez tenga una tendencia masoquista, que ignoraba…

Es realmente de juzgado de guardia, y produce vergüenza ajena, ver cómo pasa de puntillas sobre la grave situación de nuestra Patria, en la UCI de la historia, mientras saca pecho en la “defensa” de la OTAN, frente a un “enemigo” inventado, Rusia, y en la necesidad de gastar en armamento un dineral que no tenemos, en la seguridad, además, de que una buena parte de ese dinero ira a mordidas.

Es decir, los españoles le mantenemos a cuerpo de rey, a él y a toda su familia, pero los problemas de España no le preocupan, o finge que no existen.

Está claro que sabe que solo seguirá en el Trono, decorativo, de juguete, mientras Sánchez no se lie la manta a la cabeza, y convoque un referéndum, para ver si los españoles queremos una monarquía o una república, con él como presidente vitalicio (que menos).

Y, de paso, una reforma de la Constitución, que en realidad ya se está haciendo, pero por la gatera, y sin contar con los partidos de la oposición, que ni están ni se les espera, sobre todo el PP, partido para ayudar al PSOE, como todos sabemos.

¿Quién le escribe los discursos a Felipe VI, la republicana o los asesores de Sánchez, con Bolaños a la cabeza, y el personal de la Casa Real, que son socialistas a más no poder…?

A veces pienso que Don Felipe, que parece una buena persona, realmente no lo es, pues el continuo desprecio al rey Juan Carlos I (ayer celebró su 88 cumpleaños, nada menos), no es propio de un buen hijo, que debe amar a su padre y a su madre.

Y más en un caso como el suyo, de “empresa” heredada, sin que medie mérito alguno para ello, salvo la sangre, que no es azul, sino tan roja como la de cualquiera de nosotros, sus súbditos, vasallos o, más bien, conciudadanos.

Pensar que la Heredera va a heredar el Trono de España, se me antoja muy atrevido por su parte, ya que los nuevos “españolos” (los españoles de rebajas), proceden de países republicanos, donde lo normal no es la monarquía, sino la república…

Y las nuevas generaciones, de 30 o 40 años, con las que trato, son abiertamente republicanos, pues piensan que la monarquía es un adefesio, y no se sienten vinculados con esta imposición franquista, que además nunca ha sido votada de forma singular por el pueblo español, sino impuesta en el todo constitucional del 78.

En fin, son malos tiempos para los reyes, y al final, solo quedarán los cuatro de la baraja, y el rey de la Gran Bretaña.