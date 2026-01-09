Ramiro Grau Morancho: «USA, Venezuela y el principio de injerencia humanitaria»

En 1995 cursaba tercero de Derecho, en la antaño prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, y había una asignatura anual llamada “Derecho Internacional Público”, donde ya se nos explicaba el principio de injerencia humanitaria.

Es decir, hace más de tres décadas, el derecho internacional ya admitía situaciones excepcionales en los principios jurídicos de respeto a los estados nación, y la necesidad de salvaguardar los derechos humanos ante estados totalitarios, dictatoriales o genocidas, como era Venezuela, y no tengo nada claro que no lo siga siendo.

Delcy Rodríguez no es Adolfo Suárez, el traidor, y creo que esta individua es cualquier cosa menos tonta. (Fea es un rato, la verdad).

Desconozco los pactos secretos bajo la mesa, la “entrega” de la cabeza de Maduro, pues es obvio que ha habido traidores al tirano asesino, y pienso que la propia Delcy es uno de ellos, aunque no tengo pruebas.

Que un hijo de Maduro salga públicamente apoyando a esta sujeta, no quiere decir nada, pues la ignorancia es muy atrevida…

Lo que está claro es que miles de presos políticos siguen en las cárceles –y la cifra de 800 no es creíble-, como también es un hecho que se sigue deteniendo a personas.

En otras palabras, que nada ha cambiado en Venezuela, y confiar la gobernanza del protectorado USA a la arquitecta del régimen corrupto y genocida de Maduro, es cualquier cosa, menos una decisión inteligente.

Y despreciar a los ganadores de las elecciones generales de 2024, con el 70% de los votos emitidos, es cualquier cosa, menos una decisión democrática.

Que el petróleo ha influido mucho en la situación actual de Venezuela, es claro y evidente, y solo hay que ver la cantidad de veces que Trump citaba ese producto en su soflama triunfalista, más propia de un hombre de negocios que de un gobernante.

En definitiva, se avecinan malos tiempos para los derechos humanos, me temo que en todo el mundo, y parece que lo único que prima es la apropiación de los bienes ajenos, en línea de la explotación de África por las naciones europeas.

Subyace una lucha de poder entre USA y China, para ver cuál de las dos grandes naciones se convierte en el único emperador del mundo.

Y, siento decirlo, pero creo que, hoy por hoy, lleva ventaja China…

En fin, veremos que sucede, pero una tiranía corrupta y genocida, intentará seguir siéndolo, sobre todo si quienes están al mando, son los mismos dirigentes, corruptos, ineptos y genocidas, que lo eran hasta la “extracción” de Maduro.

La izquierda, española y mundial, de repente ha olvidado esta parte del derecho internacional público, llamada el “derecho a la injerencia humanitaria”. Y no cabe duda de que Venezuela era y es, un caso paradigmático, de libro.