Ramiro Grau Morancho: «El Urbanismo en Zaragoza y sus desmanes»

Nada tengo contra el Ayuntamiento de Zaragoza, o su Alcaldesa, doña Natalia Chueca, pero sí contra la Gerencia de Urbanismo que, en mi opinión, deja mucho que desear.

Sé de la jubilación de parte de su plantilla, de que no se han cubierto esas plazas, o lo han sido con personal interino, contratado, trasladado, etc., y de que el urbanismo es complejo, y requiere grandes conocimientos técnicos, al menos en los niveles superiores, pero lo que sucede no es de recibo, y para muestra, un botón…

Hace años a un “listo” se le ocurrió transformar un piso en Tenor Fleta, 60, en cuatro micro apartamentos, zulos habitacionales o picaderos.

Dicho y hecho.

Así, en lugar de cobrar un solo alquiler, cobra cuatro…, y supongo que a los abusivos precios actuales.

Idéntica operación ha hecho en Tenor Fleta, 56, en este caso con dos pisos, reconvertidos en ocho micro viviendas, o “soluciones habitacionales”, que dirían los progres.

Y así, poco a poco, nuestras vetustas casas, con diez plantas de altura, 30 viviendas, y un solo ascensor, se están convirtiendo en guetos o colmenas, por mor de la especulación inmobiliaria y el abuso de los arrendadores usureros.

Se hace lo que se quiere en los pisos en cuestión, se ponen cuatro cocinas y cuatro baños en cada uno de ellos, con múltiples conexiones a las tuberías generales, y al estar en las alturas del edificio, hay un trajín constante del único ascensor, el patio del entrada se llena de residuos que echan esos, u otros vecinos, etc.

Denunciados los hechos a la Gerencia de Urbanismo, y tras varios escritos, al final nos dan la razón, y se exige a los propietarios que repongan los pisos a su estado original, es decir, a una sola vivienda, suprimiendo las cuatro cocinas por vivienda, etc.

Pero hecha la ley, hecha la trampa.

En el caso de Tenor Fleta, 60, y creo que también en el 56, se hacen siete habitaciones por piso, que se alquilan individualmente, generando así siete alquileres para los propietarios, creando, de facto, una pensión ilegal, pues carece de permiso o autorización administrativa, sin estar dada de alta en Hacienda, sin tener una sala de estar común, cuando exceda de cinco habitaciones, según establece la normativa de Aragón sobre la materia, etc.

Denunciada de nuevo esta situación, en varios escritos, la Gerencia de Urbanismo no ha tomado medida alguna, ni dictado resolución sancionadora, al menos que sepamos, pues no nos ha sido notificado nada…

Esta situación, además, nos genera una total indefensión, pues no podemos acudir a la vía contencioso-administrativa, al no existir un acto administrativo que impugnar.

Resumiendo y concluyendo, Señora Alcaldesa, si algún día tiene tiempo para acercarse a su despacho en la Gerencia, como Presidenta que es del Consejo, ¿podría interesarse por este asunto…?

Le van en ello los votos de la mayoría de los propietarios de estas casas. Y somos un centenar de votantes, en cada inmueble.

Gracias.