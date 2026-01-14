Vivir, morir

Porque amar es el empiece de la palabra amargura

Y vuelta a empezar

La vida está salpicada de pequeños placeres y satisfacciones que cual salsa ayudan a tragar el no siempre apetitoso menú que nos va presentando la vida.

Un menú frente al que tienes dos opciones: te lo tragas, o te lo tragas.

Pero el amar…, el amor, no es una salsa, ni forma parte de la guarnición de la vida. El amor, el amar, es el plato principal.

Sin él, con su ausencia, nos quedaremos con una sensación de vacío; un débil pero pertinaz gemido que ni el tiempo sabrá hacer callar.

El amor, el amar, empequeñece a la vida, y hasta a la propia muerte, cambiando toda nuestra escala de valores.

Así, todo lo que parecía importante, pierde su valor. El amor, el amar, vuelve derrochador al avaro; valiente al cobarde; violento al pacífico; fogoso al manso; generoso al ruin…

Pero el amor, no es amar. Es algo más puro y singular, que, salvo contadas excepciones, se prostituye cuando lo llevamos al mundo real.

El amor…, el amar.

Vivir, morir, y vuelta a empezar.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

