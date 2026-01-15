El del golpe sobre golpe

La rosa y la espada

En un mundo de chispas y brasas

La rosa y la espada.
La rosa y la espada. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Reflexioné sobre el camino que había seguido aquel trozo de hierro, hasta convertirse en duro acero; en templada espada. Y vi que el camino era el de la fragua y el yunque; el fuego y el agua.

El del golpe sobre golpe, en un mundo de chispas y brasas.

Entonces me pregunté si quería ser hierro, o acero de espada, y al hacerlo comprendí que la vida es fragua, y que cada golpe que de ella recibimos, nos fortalece…, nos duele pero no mata.

Y me quedé absorto contemplando mi imagen reflejada en el espejo bruñido de aquella perfecta arma, cuyo templado filo, más que amenaza, era promesa de dolor… pero también de fortaleza y esperanza de alcanzar cumbres más altas…; de partir en dos nuestra atávica aprensión hacia la muerte y su guadaña.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]