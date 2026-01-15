La rosa y la espada.

Más información

Reflexioné sobre el camino que había seguido aquel trozo de hierro, hasta convertirse en duro acero; en templada espada. Y vi que el camino era el de la fragua y el yunque; el fuego y el agua.

El del golpe sobre golpe, en un mundo de chispas y brasas.

Entonces me pregunté si quería ser hierro, o acero de espada, y al hacerlo comprendí que la vida es fragua, y que cada golpe que de ella recibimos, nos fortalece…, nos duele pero no mata.

Y me quedé absorto contemplando mi imagen reflejada en el espejo bruñido de aquella perfecta arma, cuyo templado filo, más que amenaza, era promesa de dolor… pero también de fortaleza y esperanza de alcanzar cumbres más altas…; de partir en dos nuestra atávica aprensión hacia la muerte y su guadaña.