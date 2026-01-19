¿A qué juega Feijoo? Mercosur, cinismo político y la gran coartada europea

La política española ha entrado desde hace años en una fase crepuscular en la que ya no se exige coherencia, sino simplemente habilidad para el camuflaje. En ese contexto, la posición de Alberto Núñez Feijóo respecto al acuerdo UE–Mercosur constituye un ejemplo casi de manual de cinismo político avanzado, una variante más sofisticada —y quizá más peligrosa— de la simple mendacidad.

Los hechos son tozudos, aunque se intente ocultarlos bajo capas de retórica tecnocrática. El Partido Popular impulsó el acuerdo con Mercosur desde finales de los años noventa, lo ha apoyado de forma sistemática durante más de veinticinco años de negociaciones, y lo ha respaldado en todas las instancias decisorias relevantes de la Unión Europea. No se trata de una herencia incómoda ni de una imposición externa ajena a su voluntad: el ponente del acuerdo en el Parlamento Europeo pertenece al Partido Popular español, y el PP es la segunda fuerza política del Partido Popular Europeo, es decir, uno de los pilares centrales del poder comunitario.

Y, sin embargo, cuando Feijoo percibe que el acuerdo puede tener un coste electoral interno —especialmente en el sector agrario, ganadero e industrial— comienza el juego de manos: ahora Mercosur ya no es “cosa del PP”, sino una fatalidad abstracta llamada “Europa”. Europa como ente metafísico, como fuerza impersonal, como excusa perfecta. Europa decide; España acata. Y el PP, al parecer, simplemente observa.

Resulta difícil encontrar un ejemplo más acabado de insulto a la inteligencia del votante.

Del mentiroso al cínico: un falso progreso

Durante años, la política española ha sido gobernada por la mentira burda. Hoy asistimos a algo distinto: la mentira sofisticada, el relato que no niega los hechos, pero los diluye, los desplaza y los presenta como inevitables. Cambiar a un mentiroso por un cínico —como bien señalas— no supone ningún avance real para el país. Simplemente eleva el nivel de impostura.

Porque la verdad es mucho más simple, y precisamente por ello más incómoda:

Mercosur es coherente con el proyecto europeo tal y como ha sido concebido y ejecutado desde hace décadas, y el PP ha sido —junto al PSOE— uno de sus administradores más disciplinados.

Negarlo ahora no es solo indecente; es obsceno.

Mercosur como síntoma, no como anomalía

El acuerdo con Mercosur no es una desviación del camino europeo, sino su consecuencia lógica. Un modelo basado en:

La apertura comercial asimétrica .

. La subordinación de los sectores productivos nacionales a intereses supranacionales.

La conversión de los Estados miembros periféricos en mercados de consumo, plataformas logísticas y economías de servicios.

Mercosur encaja perfectamente en la trayectoria que España ha seguido desde su adhesión a la CEE: desprotección del sector primario, competencia desleal permitida, normativas ambientales y sanitarias exigentes para el productor europeo pero inexistentes para el competidor externo, y compensaciones simbólicas en forma de fondos que jamás reconstruyen el tejido productivo destruido.

No hay ruptura alguna entre el Mercosur de hoy y la “modernización” europea de ayer. Hay continuidad.

La gran coartada: Bruselas como pantalla moral

Desde 1986, Bruselas ha funcionado como la gran coartada del poder político español. Todo lo impopular viene de Europa; todo lo beneficioso se atribuye al gobierno de turno. Es un mecanismo perfectamente engrasado que ha permitido:

Justificar la reconversión industrial como necesidad técnica.

como necesidad técnica. Presentar la pérdida de soberanía monetaria como progreso inevitable.

como progreso inevitable. Disfrazar la dependencia estructural como integración virtuosa.

Feijoo no está innovando nada. Está utilizando el mismo manual que lleva cuarenta años en uso. La única diferencia es que ahora pretende hacerlo sin asumir ninguna responsabilidad política, pese a que su partido ha sido actor central del proceso.

El trasfondo real: cuarenta años de desposesión

El Mercosur no amenaza a España porque sea una anomalía. La amenaza existe porque España llega a este acuerdo desarmada productivamente, tras décadas de:

Desindustrialización planificada.

Desmantelamiento del sector primario.

Pérdida de soberanía comercial, monetaria y energética.

Colapso demográfico que hace inviable cualquier proyecto nacional a medio plazo.

Un país que ha pasado de ser potencia industrial emergente a economía terciarizada, endeudada y envejecida no negocia acuerdos: los padece.

Y quienes hoy fingen sorpresa o indignación ante las consecuencias del Mercosur son, en gran medida, los mismos que firmaron, apoyaron y legitimaron el marco que lo hace posible.

¿No sería más fácil decir la verdad?

Quizá la pregunta más pertinente sea la más sencilla:

¿No sería más honesto admitir que el proyecto europeo defendido tanto por el PSOE como por el PP conduce inevitablemente a este tipo de acuerdos?

¿No sería más digno reconocer que España ha renunciado deliberadamente a herramientas esenciales de política económica y comercial?

¿No sería más adulto políticamente decir que la soberanía cedida no se recupera con gestos retóricos en campaña?

Pero decir la verdad implicaría reconocer algo que el sistema político español no está dispuesto a aceptar: que no gobierna, sino que administra; que no decide, sino que gestiona decisiones ajenas; que no representa intereses nacionales, sino equilibrios de poder supranacionales.

Conclusión

Feijoo no “juega” a dos bandas por error, sino por necesidad. Su discurso es el reflejo de un modelo agotado que ya no puede defenderse frontalmente sin pagar un precio electoral. Pero el problema no es Feijoo en sí, sino el consenso estructural del europeísmo acrítico que ha gobernado España durante cuatro décadas.

Mercosur no es una traición repentina. Es la factura acumulada.

Y seguir fingiendo que “Europa” es un ente ajeno, cuando se forma parte de su núcleo decisorio, no es solo una falta de honestidad política: es una forma más de desprecio al país y a sus ciudadanos.