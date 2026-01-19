Solucionar el problema de la vivienda no es difícil

Para solucionar el problema de la vivienda en España son necesarias varias medidas, mucha constancia y fuerza de voluntad. Ninguna imposible.

Empecemos por las primeras:

1.- Derogar la vitriólica y demagógica ley actual de la vivienda, que lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación y favorecer la okupación, perjudicando indirectamente a las familias humildes, a las familias con hijos y a las solteras y solteros con descendientes, a los que nadie alquila un piso porque una minoría, casi por entero extorsionada por un delincuente, deja de pagar para vivir gratis, incluidos los insumos, y se ampara en su falta de recursos y en que tiene hijos menores de edad.

2.-Aprobar una Ley Orgánica de aplicación obligatoria en toda España y restablecer la propiedad privada como principio sagrado de la economía de mercado. Y para ello tiene que ser suficiente, como en la mayoría de los países democráticos, presentar a la policía el título de propiedad para que desaloje ipso facto al okupa, sin judicializar el asunto (que además colapsa los Juzgados) ni dilatar el trámite. Con esta medida el ciudadano medio volverá a ahorrar, invertirá en segundas y terceras viviendas para disfrutarlas a lo largo del año, favoreciendo in situ el consumo y la riqueza, o la alquilará con seguridad jurídica para añadir unos ingresos que le redondeen el salario y la pensión futura.

3.- Que el Gobierno Central, el único que puede equilibrar el territorio –ni los autonómicos, ni los municipales tienen competencias para ello-, compre suelo público a precio de expropiación e impida con este procedimiento que los ayuntamientos especulen y vendan al mejor postor el suelo oficial para financiar otros servicios necesarios por los que deberá recibir fondos estatales destinados ahora a amigos, ongs sumisas y organismos ociosos.

4.- Que ese terreno adquirido a precio de expropiación por utilidad pública se ceda gratuitamente a los constructores privados para que edifiquen diversos tamaños de viviendas con las calidades mínimas exigidas, en un plazo máximo y sin tener que pagar el 4% del Impuesto de Construcción.

5.- Construidas estas viviendas se pagan inmediatamente al constructor con un beneficio máximo para éste fijado por ley.

6.- Con las nuevas viviendas en manos del Estado se adjudican a los peticionarios a precio de coste (el Estado, el contribuyente, asume el precio de la expropiación forzosa y el beneficio lógico dado al constructor) y por riguroso orden de necesidad, pagándola el adjudicado en un plazo mínimo de 15/20 años, sin que, mientras tanto, pueda venderla o alquilarla.

7.- La ley obligará a que todas las nuevas Comunidades de Vecinos tengan vivienda para el Portero, que la disfrutará gratis con su familia y un sueldo pagado por la Comunidad de Vecinos equivalente al 80% del salario mínimo, a cambio de vigilar y limpiar todos los días las zonas comunes y el trozo de acera pública correspondiente a la fachada, sacar y guardar los cubos de basura, y mantener el buen funcionamiento de los servicios colectivos. Los sindicatos tienen que aceptar esas obligaciones los siete días de la semana porque si no el portero tendría que pagar la vivienda dos días a la semana. Piense, estimado lector, cuántos Porterías con vivienda se crean con esta norma antaño existente.

8.- Estas reglas las aplica, controla y actualiza un organismo estatal honesto, profesional e independiente, que se ocupa también de cobrar y del buen funcionamiento de las Comunidades de Vecinos constituidas en cada bloque.

9.- Se regula el volumen anual de la inmigración legal, que también tendrá derecho a este tipo de vivienda, y se impide y combate la ilegal, que no podrá aspirar a ella.

En pocos años, en silencio, con tesón, sin corrupción y sin gastos en mentiras y patrañas expandidas con publicidad y mercadotecnia por redes sociales y medios de comunicación comprados, España solucionará el problema de la vivienda, los jóvenes podrán independizarse si tener que compartir habitaciones míseras a precio de robo a mano armada; las clases humildes centrarse en mejorar su calidad de vida, y todos, empezando por las mujeres, en tener hijos para ampliar familia y asegurar la especie.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL