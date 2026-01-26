Carmelo Álavarez Fernández de Gamarra: «Cocer o no cocer la gamba: ¡Esa es la cuestión!»

Vivimos tiempos extraordinarios. Nunca la humanidad había tenido tantos recursos técnicos, científicos y legales para proteger la vida humana y, paradójicamente, nunca había mostrado tanta dificultad para decidir cuál merece realmente ser protegida. La carta al Director, que encontré en un diario hispanoamericano, me conmocionó. “No cuezas a la gamba: sufre mucho” No es una anécdota gastronómica ni una excentricidad animalista: es el síntoma visible de una patología moral occidental.

Mientras se debate con gravedad si una gamba siente dolor al ser introducida en agua hirviendo, millones de seres humanos son eliminados, descartados o abandonados por razones económicas, sanitarias o de mera conveniencia social. Y lo más inquietante: esta contradicción ya no provoca escándalo, sino aplauso. (¿Conocerán este asunto los Sindicatos de Clase?).

¿Quiénes promueven esta sensibilidad selectiva? No estamos hablando de cuatro excéntricos ni de cuatro “mataos”. Detrás de la “defensa del crustáceo” hay un entramado reconocible: movimientos animalistas ideologizados, ecologismo radical urbano, partidos políticos de izquierda posthumanista, fundaciones bien financiadas y organismos internacionales que han asumido un nuevo lenguaje moral.

En el Reino Unido, el gobierno reconoció oficialmente a los crustáceos como “seres sintientes”, abriendo la puerta a regulaciones específicas sobre cómo deben ser cocinados. En Suiza, se prohíbe hervir langostas vivas sin previo aturdimiento. En Alemania y Países Bajos, el debate sobre el “bienestar emocional” animal se ha incorporado a programas educativos.

Todo ello convive, sin rubor, con legislaciones permisivas sobre aborto, eutanasia y descarte de vidas humanas consideradas “no viables” o “no dignas”. La Eugenesia se desnuda en público sin rubor alguno y sin sentir ya ninguna vergüenza.

Hay ya, muchos ejemplos internacionales de este striptease Eugenésico apoyado en los animalitos. Por ejemplo:

En España , se demonizan las corridas de toros bajo el argumento exclusivo del sufrimiento animal, mientras se normaliza la eliminación de seres humanos en gestación o la eutanasia por razones cada vez más amplias.

, se demonizan las corridas de toros bajo el argumento exclusivo del sufrimiento animal, mientras se normaliza la eliminación de seres humanos en gestación o la eutanasia por razones cada vez más amplias. En Francia , colectivos animalistas han bloqueado camiones de transporte de ganado, rezando por las “almas” de los cerdos, mientras el país debate ampliar la eutanasia a enfermos no terminales.

, colectivos animalistas han bloqueado camiones de transporte de ganado, rezando por las “almas” de los cerdos, mientras el país debate ampliar la eutanasia a enfermos no terminales. En Canadá , se protege legalmente a determinadas especies animales con más celo que a personas con discapacidad, al tiempo que el programa MAID permite la muerte asistida incluso por motivos socioeconómicos. El sistema MAID canadiense de Asistencia a la muerte y al suicidio asistido, llega incluso a matar gente que tienen graves problemas económicos insolubles. Les permite morir y eliminar el problema para siempre. Es el striptease de la Eugenesia, pero con barra vertical y piruetas eróticas.

, se protege legalmente a determinadas especies animales con más celo que a personas con discapacidad, al tiempo que el programa MAID permite la muerte asistida incluso por motivos socioeconómicos. El sistema MAID canadiense de Asistencia a la muerte y al suicidio asistido, llega incluso a matar gente que tienen graves problemas económicos insolubles. Les permite morir y eliminar el problema para siempre. Es el striptease de la Eugenesia, pero con barra vertical y piruetas eróticas. En Australia y Nueva Zelanda, se destinan millones a la preservación de especies, mientras comunidades humanas vulnerables carecen de atención básica suficiente. Si eres una familia pobre y sin recursos, o eres una mujer sola y pobre, solo te atenderán al final de la manga ganadera que te lleva directamente al matadero de niños. Ni una sola ayuda para que puedas ser feliz. Esto es así en Australia, en Nueva Zelanda y hasta en la “Ínsula de Barataria”.

No se trata de proteger animales. Se trata de a quién se protege primero.

El animal se convierte en una coartada moral. La defensa animal se ha convertido en una coartada perfecta: permite exhibir virtud pública sin asumir el coste ético de defender al ser humano. Proteger animales no exige cuestionar el modelo económico, ni la cultura del descarte, ni la responsabilidad individual. Defender personas sí. Cuesta más trabajo, más coraje, más dinero y más amor, y de todo esto, no hay prácticamente nada. Y nuestro trabajo y nuestro dinero preferimos gastarlo en Gambas.

Por eso resulta tan atractiva esta causa: es emocional, mediática y políticamente rentable. Y por eso se exagera hasta el absurdo, mientras se silencia el drama humano.

Hemos llegado a una situación grotesca: una langosta merece una muerte “digna”, un toro merece protección jurídica, un cerdo merece una oración… pero un niño no nacido, un enfermo crónico o un anciano dependiente deben justificar su derecho a existir, y si no lo justifican la sociedad tiene perfecto derecho a desecharlos. La Eugenesia dice lo mismo que aquella famosa película de terror, cuando el niño que veía la televisión, solo la pantalla sin imagen alguna, sin embargo, oía nítidamente aquello de “¡Ya estamos aquiii… ¡”

Esta no es una civilización compasiva. Es una civilización que ha desplazado la compasión hacia donde no incomoda. Es una ¿civilización? Muy cobarde…

No, el problema no es la gamba. El problema es el espejo que nos devuelve.

Cuando una sociedad discute el sufrimiento de un crustáceo mientras legaliza la eliminación de personas vulnerables, no estamos ante un avance moral, sino ante una regresión maquillada de sensibilidad. No son “progresistas”, son “regresistas”. Estaría muy honrado y feliz si se me atribuyese esta denominación. “Regresista”.

El día que una gamba importe más que un ser humano, no habremos progresado: habremos abdicado de nuestra humanidad.

Y cuando eso ocurre, ya no estamos defendiendo la vida. Estamos huyendo de ella.

LAS GAMBAS, LAS LANGOSTAS y LOS “REGRESISTAS”, OCUPARÁN NUESTRO LUGAR EN LA HUMANIDAD, perdón, EN LA CRUSTACEIDAD.