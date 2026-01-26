José Manuel García Albarrán: «La gota que colmó el vaso»

El accidente ferroviario de Adamuz entre dos trenes de ‘alta velocidad’ -Iryo y Alvia- ha conmocionado a el País y la indignación ha sido y es, el sentimiento que invade actualmente a todos los ciudadanos ante la sospecha de que la causa del accidente, según se deduce de las investigaciones, puede haber sido debida a una evidente ‘inacción’ o ‘dejadez’ por parte de este Gobierno que ha abandonado el mantenimiento y la conservación de la red ferroviaria, en contraposición con el aumento de la alta velocidad y del número de trenes AVE que circulan a diario. Dicha dejadez se puede personificar en el responsable del Ministerio de Transportes… el ministro Oscar Puente, que no hace mucho había dicho textualmente: “El ferrocarril vive su mejor momento” lo que causó estupor entre todos los viajeros que han sido víctimas de continuos retrasos, roturas y detenciones del tren en pleno campo, incendio de coches, caída de la catenaria con el atrapamiento de los pasajeros dentro de los coches y múltiples incidencias que han provocado continuas reclamaciones.

Ante la trayectoria de mentiras, despropósitos, fraudes y derroche del dinero público que vienen exhibiendo los miembros de este gobierno, con la anuencia de sus socios y aquellos que les apoyan y les sustentan, podríamos decir que este accidente, que ha ocasionado 45 muertos y 125 heridos de diversa consideración, puede ser, como he querido expresar con el titulo de este artículo…

“La gota que colmó el vaso”.

Tras las primeras declaraciones del ministro Puente en donde deja el calificativo de “muy extraño” el accidente, por producirse en una recta y con descarrilamiento del tren Iryo se suceden, por parte de éste, declaraciones vergonzosas con un trasfondo exculpatorio de su gestión y la de su Ministerio. Todo menos reconocer la realidad que se ha constatado, a falta del informe técnico definitivo, y es la falta de reposición y mantenimiento de una red ferroviaria de 4.000 km. que soporta a diario el paso de cientos de trenes que circulan entre 250 y 300 km./hora, velocidad que supone un desgaste mucho mayor y requiere unas vías y soportes especiales de ellas que no tienen muchos tramos por los que circulan a diario.

Es increíble que usted y los miembros de su gobierno hayan intentado desviar la atención durante días sobre sus responsabilidades, hasta que la evidencia le haya obligado al Presidente Sánchez a decir que “Asumen las responsabilidades”

Me temo que una vez más se quedará en palabrería refrendada y repetida por los loritos/as, palmeros/as de su ya decrépito y cuestionado gobierno.

¿Esto se traduce en dimisiones?

O incluso si se corrobora la deficiente reposición y el mantenimiento o utilización de materiales de baja calidad (vías, balasto, soldaduras, etc.)

¿Van a asumir las posibles responsabilidades penales?

¡No es su intención! ¿Verdad?

Isabel Cendal enfermera gallega, que junto con el Dr. Balmis, llevaron en el S. XVIII la vacunación de la viruela a América salvando miles de vidas dijo: “Mi enojo no es por la injusticia sino por el empeño con que muchos la disfrazan”.

¡Pues eso le decimos Sr. Puente!

Por todo ello solo nos fiaremos de las investigaciones basadas en evidencias de las pruebas tomadas ‘in situ’ por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y la de los ingenieros y técnicos independientes.

Absténganse de nombrar ustedes “comisiones de investigación” ni “comités de expertos” porqué ya tuvimos bastante con los que nombraron para el COVID ¿Recuerdan?

D. Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) escritor y político del llamado Siglo de Oro dijo: “Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor”, lo que viene como anillo al dedo para la situación política actual.

El caso es que ‘la historia de estos despropósitos’ se puede remontar a tiempos en los que el encarcelado -Ábalos- era Ministro de Transportes y aquí se empezaron a gestionar las obras para renovación o sustitución de tramos de vías con contrato de 100 millones de euros concedido a una Unión Temporal de Empresas (UTE) con AZVI y Ferrovial como principales contratadas, lo que ya se ha enlazado con la trama descubierta por la UCO con un intermediario ya sobradamente conocido, un tal -Koldo- que propició el ‘encuentro’ entre empresarios de AZVI y ‘funcionarios’ clave en la ‘trama de corrupción’ del Ministerio de Transportes razón por la que, al parecer, existen sospechas de que se usaran materiales de peor calidad e inferior coste para el aumento del margen de beneficio de estos corruptos.

¿Habría que buscar aquí la causa de los graves desperfectos en las vías que han provocado el descarrilamiento? ¿Se han obviado las continuas quejas de maquinistas y viajeros? que han venido denunciando las fuertes vibraciones dentro de los coches, que hacen incómodo el viaje y llegan incluso a provocar la caída y rotura de tazas y vasos en las cafeterías de los coches?

No, Sr. Puente… se habrán gastado, como dijo, 700 millones en este tramo, pero lo cierto es que estas vías, balasto y traviesas no se han renovado o reforzado totalmente, habiendo al parecer una mezcla de antiguas y nuevas cuya soldadura no ha aguantado el paso diario de trenes a altas velocidades, inadecuadas para la resistencia de esas vías.

Maquinistas que pasaron ese mismo día, antes del Iryo siniestrado, afirman que notaban un salto -que dejó muescas en las ruedas- propiciando probablemente un principio de rotura de esa vía que terminó rompiéndose fatalmente con el paso del tren Iryo y que supuso el principio de la catástrofe, el accidente más grave de los trenes de alta velocidad en España.

Un pensador anónimo dijo esta frase que ahora hago mía…

“La confianza quebrada es difícil de reparar, y vosotros rompisteis la mía en mil pedazos”.

Esperamos y deseamos que esta sea “la gota que colme el vaso” de la paciencia de tantos ciudadanos que estamos hartos, y que ‘pidamos a gritos’ la Convocatoria de Elecciones Generales ¡Ya!

Suerte a todos… los que se la merezcan