Mejor, guarden el champagne, y pongan a hervir agua para la tila

Si hipotéticamente, antes de las próximas Elecciones Generales en España, el Tribunal Supremo intentara juzgara Pedro Sánchez, al existir, presuntamente, indicios sobre su vinculación, o participación, en alguno de los procedimientos penales abiertos contra personas de su entorno más cercano, familiar y político, que nadie ponga el champagne a enfriar.

De hecho, presuntamente podría ser él mismo, quien moviera los hilos necesarios para que esto sucediese. Increíble, ¿no? ¡Pues no!

Para que Pedro Sánchez, hipotéticamente, pudiese ser juzgado, el Tribunal Supremo tendría que presentar un suplicatorio al Congreso, solicitando su autorización, dada la condición de aforado que tiene el presidente del Gobierno.

Es decir, cuando el Tribunal Supremo considera ´investigar´, (´imputar´), a un aforado, tiene que solicitar el preceptivo «suplicatorio» a la cámara. Si la cámara lo deniega, el proceso judicial se sobresee y archiva definitivamente, impidiendo que el aforado vuelva a ser juzgado por esos mismos hechos.

En la actual legislatura, Pedro Sánchez puede tener, por los pelos, los votos necesarios de la cámara, para denegar el suplicatorio. Todo es cuestión de precio, porque en la presente coalición ´Frankenstein´, el altruismo y la generosidad, nunca han sido virtudes ´del equipamiento de serie´, sino ´extras´ a la carta, a sumar al precio base, que ya nos costó, uno y la yema del otro.

Por otro lado, si Pedro Sánchez anticipa elecciones, salvo que ocurra el milagro de la multiplicación de los panes, los peces, y los votos por correo, el sátrapa está políticamente muerto y ´estacado´. Y eso lo sabe él, y hasta su ´australopiteco´ de cabecera.

Así, si los acontecimientos se desarrollan, tal como me temo, es porque el sátrapa ha movido ficha, para ser ´investigado´, (´imputado´); para ser juzgado, y abortar definitivamente su presunto procesamiento, creando un ´cortafuegos´, mediante una explosión controlada. Guarden el champagne, y pongan a hervir agua para la tila.

NOTA: La norma primigenia que estableció el procedimiento a seguir, para que el Tribunal Supremo tuviese que solicitar autorización, (suplicatorio,) a las Cortes, para poder procesar a diputados o senadores, se aprobó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, estando en el poder el Partido Liberal-Fusionista, del ´progresista´ Sagasta. Todo un espabilado, embrión del actual ´bicho woke´.

Y pienso yo, ¿hasta qué punto es ético y decente, que sea la casta política, la que legisle y apruebe las prebendas y ´pernadas´ de la propia casta? Porque no hay que ser un lince para darse cuenta que, en ese caso, existe un clarísimo ´conflicto de intereses´, al convertir la cámara en el cortijo de Pedro Palomo; el de ´yo me lo guiso, yo me lo como´.

Al final, se irá de rositas. El régimen del 78, lo dejó todo atado y bien atado.