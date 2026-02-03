De las ubres de Feuerbach

DE LO IRRACIONAL A LO PATÉTICO

Como no podía ser de otra manera, mamaron tipos como Marx y Engels

Censura, Intelectuales, Propaganda
Censura, Intelectuales, Propaganda. PD
Archivado en: Columnistas

El filósofo alemán Ludwig Andreas Feuerbach, considerado como el padre intelectual del humanismo ateo, proclamó que «es tan claro como el sol, y evidente como el día, que Dios no existe, y aún más, que Dios no puede existir».

Y se quedó tan satisfecho el hombre.

De lo que Feuerbach no se percató en su endiosamiento es que podemos hacer una lista de aquello que existe, pero nunca de lo que no existe.

Podemos teorizar sobre lo que no conocemos, pero no debemos decir que ello no existe, ya que es imposible probarlo. Y he dicho que no debemos, en lugar de no podemos, porque poder, lo que se dice poder, podemos. Podemos decir cuántas majaderías ex cátedra se nos ocurran; es gratis y —a veces— hasta subvencionado.

Por otro lado, si la no existencia de Dios es tan clara y evidente como el Sol, según afirmó Feuerbach, ¿cómo es que toda la humanidad, sin excepción, reconoce la existencia del Sol, pero no suscribe que Dios no existe? ¿Dónde está, pues, lo claro y evidente?

Según los últimos estudios realizados, lo único claro y evidente es que la humanidad es mayoritariamente creyente, y eso, por mucho que usted se revuelva en la tumba, señor Feuerbach, no va a cambiarlo.

Que las religiones tengan sus misterios y dogmas de fe es algo inherente a las mismas; pero que aquellos que niegan la existencia de Dios y rinden culto a la razón humana proclamen dogmáticamente —y como evidente— aquello que no lo es, resulta, además de irracional, tristemente patético, amén de desesperado.

De las ubres de Feuerbach, como no podía ser de otra manera, mamaron tipos como Marx y Engels.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

