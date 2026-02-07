Aprendizaje.

Rezaré

Humildad; reflexión; comprensión; aceptación; fe y paciencia

A veces me pregunto por qué rezo para que se solvente aquello que, cortando por lo sano, puedo solucionar yo solo.

Tal vez sea porque las soluciones fáciles, de las que dispongo para resolver un problema concreto, implican que alguien salga malparado, que normalmente será aquel que me esté complicando la vida, voluntaria o involuntariamente. Porque cuando la sangre sube a la cabeza, no hay distingos que suavicen la visceral respuesta.

O tal vez sea, también, porque el tiempo me ha demostrado que sin hacer nada, sin mover un dedo, la mejor salida a mis problemas, siempre me la ha concedido Dios cuando se la he pedido; mientras que cada vez que he actuado prepotentemente por mi cuenta, haciendo de jurado, juez y verdugo, el malparado he sido yo.

Al final no se trata de afrontar la vida con borreguil conformismo, sino con fe y paciencia; y lo que tarda en llegar ´el milagro´, porque siempre llega, no es porque Dios esté de vacaciones, sino porque, seguramente, algo de culpa tendré yo que purgar.

Humildad; reflexión; comprensión; aceptación; fe y paciencia: Aprendizaje.

La fe no es paciencia, aunque en ocasiones la paciencia sí que pueda ser fe.

Rezaré.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

