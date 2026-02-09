Eva Higueras: «El tiempo es oro»

En la actual era digital, el papel de los datos se ha convertido en un pilar fundamental para la toma de decisiones. Esto debería de ser una valiosa herramienta para ver, analizar y dar respuesta a los graves problemas que padece nuestro país.

Lamentablemente, ante la existencia de datos concretos y fiables no hay respuestas eficaces.

Así, el último informe del Observatorio de la Dependencia, el número de personas que reciben algún tipo de prestación ha alcanzado los 1.6 millones (3,5% de la población española).

Por desgracia, son 286.861 personas las que siguen en lista de espera de ayudas a la dependencia y el tiempo medio para recibir atención ha llegado a los 342 días.

Los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales nos muestran que a finales del 2025 eran 123.857 personas las que esperaban su particular e individual “Plan Individual de Atención “(PIA), lo que significa que están a la espera de que se reconozca su derecho a recibir una prestación o servicio; 26.995 personas con el PIA aprobado, siguen esperando a recibir la ayuda que la Administración les ha reconocido.

Aunque la ley establece que el plazo máximo para resolver una solicitud de dependencia es de 180 días, la realidad nos muestra que este plazo se duplica.

Y mientras la lista de espera crece, se van reduciendo aquellos servicios que son clave y esenciales para las personas dependientes y necesitadas de ayudas.

Mucho se habla de la vulnerabilidad para enmascarar delitos (OKUPACION), pero poco se habla de la grave vulnerabilidad que sufren las personas que por falta de ayuda ven como diariamente se ven solos y sin ayuda cuanto no pueden levantarse de la cama o ir al baño y comer por si solos.

Y si hablamos de retrasos, no podemos dejar de mencionar las listas de espera que se producen en el Sistema Nacional de Salud español (SNS). Estos se producen tanto en intervenciones quirúrgicas como para primeras consultas o pruebas diagnósticas, lo cual puede agravar la situación del paciente.

Según los datos remitidos por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para operarse alcanzó los 118,6 días, con 19,6% de pacientes con más de medio año en lista de espera. La falta de profesionales y una financiación que se sitúa por debajo de la media europea nos lleva a que los quirófanos y las consultas estén al límite.

El Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas intenta diseñar planes de choque, reformas estructurales y cambios normativos, pero la situación sigue siendo crítica pues la gestión del sistema sanitario es totalmente ineficiente.

Pero debemos de estar contentos pues la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dixit: “Hoy es un día Histórico”.

No se refiere a las mejoras que beneficiaran a las personas dependientes ni a la reducción de las eternas listas de espera.

Se refiere a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en nuestro país. Para ello se ha establecido un procedimiento que será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.

Para ello solo tienes que acreditar la permanencia en España dentro del tiempo establecido (te sirve un pedido a “Glovo”) y haber sido “bueno”.

Y listo. Se ha dado un margen de tres meses para resolver las peticiones.

Ojalá fueran tres meses el periodo para una revisión/concesión de grado de dependencia y el tiempo en el que empiezas a recibir ayuda una vez concedido el grado, ojalá fueran tres meses el tiempo de espera para muchas visitas con especialistas médicos e intervenciones quirúrgicas.

No vale hablar de “Derechos Humanos” cuando el término se utiliza buscando una recompensa política y un futuro rédito electoral.

Los “Derechos Humanos” también deben de proteger a aquellos españoles que se ven huérfanos de un sistema que los aísla y los olvida.

Como decía Masha Gessen “ Allí donde se valora la incompetencia, ésta está siempre presente”.