José Manuel García Albarrán: «Tres protagonistas para un futuro incierto»

Cuando se han vivido todas las elecciones celebradas desde que se instauró la democracia -Municipales, Autonómicas, Generales y Europeas- cumpliendo con el deber ciudadano de votar en todas ellas, creo que se puede tener un criterio y estar en condiciones de emitir un juicio sobre el impacto de los resultados en los distintos partidos políticos, aunque no sea comparable con la lectura que pueda hacer un experto ‘politólogo’, pero sí con la experiencia del “déjà vue” (lo “ya visto”) por la similitud de reacciones de los políticos ante los resultados ya sean buenos, regulares, malos o nefastos para su partido o formación política.

Tras las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón el panorama político da un giro que augura un importante cambio y evidencia tres nuevas e inciertas situaciones…

La debacle del PSOE y socios del gobierno, perdiendo 10 escaños en Extremadura y 5 escaños en Aragón, en donde IU/Sumar logran el pírrico resultado de 1 escaño.

El mantenimiento del PP como fuerza política más votada, ganando 1 escaño en Extremadura, pero perdiendo 2 escaños en Aragón.

La subida vertiginosa de VOX, que ‘ganó seis’ escaños en Extremadura y ‘siete’ en Aragón, en unas elecciones que fueron adelantadas a instancias del PP y según han dicho, ‘motivadas’ por la falta de entendimiento con VOX, en sendos gobiernos de coalición, para sacar adelante los presupuestos generales de ambas CC.AA.

El trasfondo de esta ‘aparente incompatibilidad’ de criterios puede estar, en mi opinión, más en una posición intransigente basada en la diferencia de votos o en un deseo ‘imposible’ del PP de hacerse con parte del electorado de VOX que le permitiese gobernar en solitario al obtener una mayoría absoluta.

Analizando las diferencias fundamentales que pueden dificultar el entendimiento total entre ambas formaciones de la derecha española salta a la vista que uno de los principales escollos está en la política de inmigración, en la política de subvenciones (“café para todos”) en las subvenciones a sindicatos, entre otros, y en la política impuesta por Europa y su agenda 2030 de ‘dudosa conveniencia’ para España.

Pues mucho me temo, señores Feijóo y Abascal que la única DERECHA actual que puede derrocar a esta amalgama insostenible de izquierda, nacionalistas y separatistas catalanes y vascos, es la alianza ‘sin complejos ni críticas’ del PP y VOX, ayudados por todos aquellos que se desmarquen de las políticas progresistas que nos están llevando a la ruina económica, a la polarización guerra civilista y a la agenda 2030 que está arruinando el campo, la agricultura y la ganadería en España.

Opiniones hay para todos los gustos, pero la que más ha llamado la atención, por su ‘originalidad’, es la expresada por la nueva portavoz del gobierno -Montse Mínguez- (diputada del PSC en el Congreso de los Diputados e integrante de la Ejecutiva del PSOE) quien en vez de comentar el descalabro del PSOE y de su jefe Sánchez con sus socios incluidos, intenta explicar: “El ascenso de VOX por culpa del PP que les ha hecho crecer multiplicándose como Gremlins” ¡Increíble pero cierto!

Claro que ‘con tanta borrasca’ acuérdense que ¡los Gremlins se multiplicaban con el agua! ¿Serán los votantes de VOX Gremlins?

Y bromas aparte… porqué no se plantean algo más serio y analizan ¿Porqué está produciéndose una sangría de votos en el PSOE y demás partidos de izquierdas que les sustentan en el gobierno?

Pues ‘a bote pronto’ se me ocurren unas 10 razones por las que, incluso su propio electorado, ha dejado de votarles absteniéndose o votando en castigo a otros partidos de distinto signo.

Corrupción continuada en altos cargos, familiares y empresas públicas y privadas. Cambios de opinión, según dijo Sánchez, que sólo son mentiras que sirven para enmascarar las promesas electorales incumplidas. Subidas continuas de impuestos y del IPC que están muy por encima del ‘ficticio aumento’ de salarios y de las pensiones. Opacidad, NO transparencia como pregonan, en el gasto de lo recaudado por los impuestos tanto directos como indirectos. Opacidad, NO transparencia en el empleo de los cientos de miles de millones de euros ‘prestados’ por Europa. Abandono del mantenimiento de las infraestructuras (carreteras, autovías, vías del ferrocarril, obras de reforzamiento y vigilancia de presas, diques, pantanos, red eléctrica, etc.) Deterioro de las relaciones internacionales y toma de decisiones al margen de lo que debe hacer un Estado Democrático, sin haber un consenso previo en el Congreso y ratificación por el Senado. Clientelismo, con puestos de altos cargos elegidos a dedo, aumentando la ya desorbitada nómina de ‘trabajadores improductivos’ y de dudosa valía para los puestos asignados. Intromisión en el Poder Judicial, rompiendo el principio de imparcialidad e intentando influir en Fiscalía, T. Constitucional, Consejo General del Poder Judicial… ¡Le de Amnistía! La incapacidad para aprobar durante 3 años los Presupuestos Generales del Estado, lo que ya resulta insostenible, para la economía y la ‘deuda bimillonaria’ en la que estamos inmersos por culpa de su derroche inexplicable.

Hay que ser muy optimista para ver claro el futuro a corto-medio plazo ya que el deterioro Institucional, Social y Económico que se ha producido va a necesitar un nuevo Gobierno con mano dura y restricciones que vamos a sufrir los de siempre… es decir los trabajadores y los pensionistas, porque ustedes ya se han asegurado el futuro y el de sus hijos. ¿Verdad?

Finalizo con una frase del escritor y orador EE UU Samuel Langhorne Clemens, conocido con el pseudónimo de Mark Twain (1835-1910)

«Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada»

Suerte a todos… los que se la merezcan