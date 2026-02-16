Rafael López Charques: «Nuestro futuro»

Con frecuencia pensamos en nuestro fututo, porque la verdad es que lo vemos muy negro, se mire por donde se mire, y por mucha buena voluntad que pongamos.

Todos los días nos levantamos pensando con que nos asombrará “cum fraude”, para ser más exactos, con que pretenderá engañarnos.

Lógicamente nos preguntamos, ¿Qué persigue de verdad? Esa es la gran incógnita.

Lo único verdaderamente cierto es que no sabemos cuál será nuestro futuro. Así un día tras otro, y nosotros aguantando con paciencia. Desde luego no podrá quejarse el que hasta ahora es nuestro jefe, aunque lo hace, porque al parecer no somos lo suficientemente buenos para lo que él desea.

Dándole vueltas al tema se nos ocurren muchas ideas, pero entre todas ellas sobresale una. ¿Qué pretende en verdad “cum fraude”? Algo muy simple, ser la primera cabeza de la nación. Trata de conseguirlo disimuladamente, pero hace tiempo que va detrás de ello.

Tiene al actual jefe del estado lo más arrinconado que puede, mientras él se luce sin parar, siempre y cuando los fachas no le abucheen y le chillen. Esos comportamientos sin razón ni sentido no tienen por qué aguantarlos.

Llegados a este punto solo se nos ocurre una razón para que” cum fraude” actúe como actúa, y es muy sencilla. Lo que pretende es que desaparezca la monarquía, por un método u otro, y él convertirse en jefe del estado, en el primer presidente de una república que se instauraría. ¿Se lo imaginan?

Tendríamos una república manejada por un dictador, que trataría de convertirse en el foco guía de todas las repúblicas bananeras. Seguramente se vanagloria de ello.

¡Ya ven!, he convertido nuestro país, en la cabeza y ejemplo a seguir por otros muchos!

Sea también el modo de que en el extranjero le hiciesen un poco de caso, pues cada vez pasan más de él olímpicamente, lo que indudablemente repercute en todos nosotros.

¿Se imaginan la situación? España convertida en una república bananera, al frente de la cual está una persona a la que solo le preocupa mantenerse en el puesto, sea como sea, y en la que sus familiares allegados puedan hacer lo que quieran con total impunidad

¿Qué sería de los ciudadanos?, ¿¡del pueblo llano? Estarían sujetos a una antigua norma consistente en ver, oír y callar. Quien se la saltase tendría serios problemas y muy posiblemente acabaría muy ml.

Este es el futuro que, por desgracia, es muy posible que se nos avecine. ¿Lo aceptamos? Creemos que no debemos hacerlo. Es más, últimamente “cum fraude” está teniendo cada día más problemas. Personas muy importantes de su partido, a las que no llega ni a la suela de los zapatos, están renegando de él. Ello puede traer como consecuencia que cada vez más siga con sus tejemanejes en la sombra, y nos lleve a una situación insostenible, salvo para él

Si lo dicho ocurre, no tenemos dudas de que intentará seguir mandando, como sea y a costa de lo que sea. ¿Lo conseguirá? Todo es posible Tengamos en cuenta que tiene controlados a la mayor parte de los medios de opinión, y engañados a una buena parte de los ciudadanos.

Tratará de convencer a la opinión pública de que con él como jefe de estado, alancearíamos un gran nivel internacional, porque se nos arrimarían bastantes países sudamericanos, de los que seríamos su portavoz.

Lo dicho sería muy agradable, pero sería a consta de tenernos totalmente subyugados a los españoles.

Bajo ningún criterio debemos consentirlo.