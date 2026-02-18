Sebastián Urbina: «Voceros de la mentira»

‘Vox ha elegido el camino de Junts, de Bildu y de Podemos. El chantaje, la negociación a máximos, la gobernanza imposible» … La política es gestión. Y sin gestión, es solo una meada cruzada entre siglas. Un desorden que terminará agujereando el casco de su recién estrenado barco’.

¿Para qué sirve un Vox engorilado? Antonio Agredano/The Objective.

Este señor, faltaría más, tiene todo el derecho a opinar lo que quiera. Los demás, también.

Dice el sr. Agredano que ‘la política es gestión. Y sin gestión, es sólo una meada cruzada entre siglas’.

Se refiere a Vox. Según el articulista, a Vox no le interesa la gestión. ¿Qué le interesa? ‘La ingobernabilidad no puede ser tu único patrimonio político’, es la acusación del articulista contra Vox.

Y no contento con esto, añade: ‘Vox ha elegido el camino de Junts, de Bildu y de Podemos. El chantaje, la negociación a máximos, la gobernanza imposible’.

Ya tenemos situado el problema. El articulista equipara el catalanismo antiespañol de Junts, con los objetivos de Vox. Muchos articulistas, etcétera, critican a Vox por ser españolista. Por tanto, no puede equipararse la política de Junts (antiespañola) a la de Vox. El sr. Agredano miente.

Con Podemos, las diferencias también son patentes, para el que quiera ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Podemos quiere ‘conquistar el poder, poner en práctica el comunismo y acometer un nuevo «proceso constituyente» que derribe el actual régimen constitucional. Todo ello lo desveló Pablo Iglesias escasos meses antes de que naciera Podemos, en una charla que impartió en Zaragoza en unas jornadas de las Juventudes Comunistas’. (ABC/5/6/2016)

Voz no tiene nada que ver con la ideología comunista. ¿Por qué Agredano mete en el mismo saco y en el mismo camino, a Podemos y a Vox? ¿Por qué miente? Lo adelanto. Para tratar de desprestigiar a Vox, un peligro creciente para el bipartidismo. No para la democracia.

Finalmente, Agredano equipara Bildu con Vox. Dice: ‘han elegido el mismo camino’.

Esta vez, las diferencias son escandalosas. Bildu, brazo político del terrorismo vasco, nunca ha condenado los asesinatos de ETA. Todo lo contrario de Vox. Además, ETA amenazó de muerte a S. Abascal: ‘Fascista, te queda poco’. Vox no es perfecto, pero es un partido constitucional.

¿Por qué el articulista sitúa, en el mismo saco y camino, a Junts,Podemos, Bildu y Vox?

Porque todos ellos- en palabras de Agredano- buscan ‘el chantaje y la gobernanza imposible’.

Hay que llevar las gafas muy sucias para no darse cuenta de que estas afirmaciones son deseos enfermizos y sectarios antiVox. No realidades.

Digamos algo de ‘la gestión en política’. Sería la esencia de la política y es algo que Vox rechaza, según dice Agredano. A diferencia del PSOE y del PP, cuyas ‘gestiones’ (sólo ellos han gobernado) nos han conducido hasta la pocilga actual, corrupta, ruinosa y antiespañola.

Veamos la opinión del periodista Luis Ventoso, en El Debate: ‘La corrupción es grave y execrable, pero la amenaza para España no está ahí, sino en la construcción de dos mini estados en Cataluña y el País Vasco’.

Alguien que vive en España, y quiere enterarse, no duda de estas palabras de Luis Ventoso. Esta ‘construcción’ de la que habla, no es gestión. Es traición a España y a la Constitución. Artículo 2. ‘La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…’

Otra ‘gestión’ progresista. El presidente Pedro Sánchez (un gánster, según el profesor Elorza) quiere legalizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales, más sus familias. O sea, más de dos millones. ‘Gestión socialista’ (un fraude criminal) para reemplazar a los españoles que no les votan. Sin preguntar al Parlamento, ni a los españoles. ¿Esto es democracia?

‘El PSOE rechazó en 2024 la regularización masiva porque la UE no lo permite’. (OkDiario). No tienen vergüenza.

Última Hora. ‘Sánchez pacta con Bildu sacar a ETA de las organizaciones terroristas de la UE’. Además, libera al asesino etarra Txeroki condenado a 400 años. Infamia socialista. ‘Somos la izquierda’.

Si este gobierno socialista, sus socios y sus votantes, no dan asco al resto de ciudadanos, es que España (además de políticamente infantilizada) está moralmente enferma.