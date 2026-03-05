Espada

Los versos no escritos

Pluma

Los versos no escritos, por Antonio Gil-Terrón Puchades

 

En ocasiones tan solo el silencio es capaz de transmitir toda la carga de palabras atropelladas que anudadas estallan en la garganta, antes de arder como ofrenda en el altar de los versos no escritos.

 

Palabras no escritas que han ido quedando dormidas en la vereda del camino, del camino de mi vida por el que, mientras Dios quiera, adelante sigo, dolido, pero sin un mal gesto que delate mí cansancio y desbordado hastío, por haber conocido, en los últimos años de mi vida, quién me lo iba a decir, qué es vivir bajo las botas de un mediocre malnacido.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

