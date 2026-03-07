De las pajas ajenas

Cuando alguien canta lo bueno que es, mi primera reacción es alejarme de él lo más rápido posible, procurando no darle la espalda; y no precisamente por educación.

Por el contrario, siento una especial empatía por los pecadores confesos y honestos; esos que son más críticos con sus propios defectos que con las pajas que los demás sumen en su haber.

Y es que la bondad, como la maldad, no se explica ni argumenta. No se justifica con palabras; simplemente se percibe. Porque acaricia, o hiere. Se siente.

Dios mío, líbrame de los santurrones y sus consejos, que de los pecadores ya me ocuparé yo.