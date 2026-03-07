Dios mío, líbrame de los santurrones y sus consejos

De las pajas ajenas

Que de los pecadores ya me ocuparé yo.

Tontos, gilipollas, soplagaitas, santurrones
Tontos, gilipollas, soplagaitas, santurrones
Cuando alguien canta lo bueno que es, mi primera reacción es alejarme de él lo más rápido posible, procurando no darle la espalda; y no precisamente por educación.

Por el contrario, siento una especial empatía por los pecadores confesos y honestos; esos que son más críticos con sus propios defectos que con las pajas que los demás sumen en su haber.

Y es que la bondad, como la maldad, no se explica ni argumenta. No se justifica con palabras; simplemente se percibe. Porque acaricia, o hiere. Se siente.

Dios mío, líbrame de los santurrones y sus consejos, que de los pecadores ya me ocuparé yo.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades

