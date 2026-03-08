20 N

El último día de José Antonio

33 Años

Jose Antonio Primo de Rivera
Jose Antonio Primo de Rivera. PD
Llevo tiempo intentando escribir sobre lo qué pasó aquel 20 de noviembre de 1936, el último día de vida terrenal de José Antonio.

Y digo ´de vida terrenal´, porque su espíritu sigue Vivo y Presente, hoy más que nunca, y ello, paradójicamente, gracias al necrófilo ´Líder Supremo´, que, con la exhumación de sus restos mortales, provocó que muchos jóvenes españoles comenzarán a sentir curiosidad sobre quién era ´ese´ al que el sátrapa le tenía tanta inquina como para sacarlo de la tumba.

Poder escribir, ampliamente, sobre los detalles de lo sucedido aquel aciago día, en la prisión de Alicante, dudo que algún día el estómago me lo permita.

En cualquier caso, sí quisiera dar luz sobre el porqué del secretismo y mutismo de los testigos presentes en el martirio de José Antonio. Porque fue un martirio, no una ejecución. Intentaré ser lo más breve y conciso posible.

En el patio de la prisión de Alicante, aquel 20 de noviembre de 1936, estaba el variopinto pelotón de fusilamiento, todos voluntarios ´encantados´, pertenecientes a lo más ´florido´ del Frente Popular local. Tras ellos, la chusma, en ´número clausus´, que había acudido ´a ver el espectáculo´.

En primer lugar, señalaré algo sabido, y es que no hubo orden concreta de abrir fuego, sino que fue el “ARRIBA ESPAÑA” qué gritó José Antonio, el detonante.

El pelotón de ejecución iba armado con fusiles de guerra, capaces de abatir a un enemigo a 1.000 metros de distancia. Y es importante conocer ese detalle, para comprender el impacto que los ´máuser´ podían tener cuando se disparaba a escasos diez metros del ´objetivo´.

Lo que sucedió es que, en lugar de dispararle al corazón y que tuviese una muerte instantánea, le dispararon a las rodillas, provocando que José Antonio cayese al suelo retorciéndose de dolor, entre risas, insultos y escupitajos, tanto de los que le habían disparado, como de la gentuza que aplaudía y jaleaba.

Cuando se cansaron de ´divertirse´, un miembro del pelotón, llamado Toscano, le dio el tiro de gracia, al ser el único del grupo que llevaba pistola. Posteriormente, el tal Toscano estuvo una temporada paseándose con el abrigo de José Antonio, el mismo que reproduzco en la fotografía. Cuando tiempo después fue detenido, el miliciano alegó que se lo había ´regalado el fusilado´.

“Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes”. Mateo escribe sobre la crucifixión de Jesucristo, citando el Salmo 22:18 de la Biblia.

Decía al principio que quisiera hacer luz sobre el porqué del secretismo y mutismo de los testigos presentes aquel día. La explicación es muy sencilla.

Si ven el vídeo que acompaña este escrito, sobre el traslado a hombros falangistas, desde Alicante a Madrid, entenderán como tendrían el cuerpo los testigos coparticipes, en el martirio del fundador de Falange Española. Cómo para ir presumiendo, una vez perdida la guerra, de su participación en el suplicio de José Antonio, a los 33 años.

Los mismos que tenía Jesucristo cuando lo crucificaron.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

