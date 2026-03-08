Palos y de los duros.

Eduardo Inda, director de OKDiario, titula hoy su columna A Sánchez le importan los votos, no la guerra:

«A Sánchez le preocupan más los votos; la guerra le importa tanto como las mujeres maltratadas o las víctimas de la trata de blancas: nada».

La idea central está clara: el presidente del Gobierno utiliza el conflicto con Irán como una herramienta para obtener beneficios electorales, dejando de lado la responsabilidad moral de detener a la teocracia asesina.

Inda comienza mostrando su sorpresa por la llamada que hizo Felipe VI al presidente libanés tras los bombardeos israelíes contra Hezbolá.

«No puedo creer que Felipe VI telefoneara ayer al presidente de Líbano «para ofrecerle el apoyo de España tras los bombardeos de Israel»».

El autor defiende la precisión en las acciones israelíes contra terroristas iraníes y urge al Rey a mantenerse firme frente a las influencias del entorno sanchista, subrayando su papel ético en contraste con el Gobierno:

No salgo de mi asombro al enterarme de que Felipe VI telefoneó ayer al presidente de Líbano «para trasladarle el apoyo de España tras los bombardeos de Israel». Tal vez Su Majestad olvida que con toda seguridad el primero que está dando palmas con las orejas es el propio Joseph Aoun que, como todos los cristianos maronitas y todos los libaneses de bien en general, está harto de Hezbolá, la banda terrorista financiada por Irán que tiene sometido y aterrorizado al país desde hace décadas. Porque los hebreos serán cualquier cosa pero no tontos y descargan su poder bélico sobre las posiciones de estos hijos de perra con precisión milimétrica. Van a por estas bestias, no a por los libaneses, lo cual me parece muy saludable por no decir una bendición del cielo. Un matiz que deberían haber explicado al Rey sus asesores, empezando por el jefe de su Casa, Camilo Villarino, que algo sabe de la cosa internacional porque es diplomático de carrera. Felipe VI debería abstenerse de repetir literalmente o cuasiliteralmente las frasecitas del autócrata sobre la guerra contra la dictadura iraní.

Aprovechando el momento, entrelaza críticas hacia la herencia zapaterista que representa Pedro Sánchez. Cita textualmente: «Pedro Sánchez retoma la tradición iniciada por José Luis Rodríguez Zapatero de gritar «¡no!» a la guerra, un eco de aquel antiguo pacifismo financiado por la Unión Soviética que en los inicios de la Transición clamaba «¡OTAN, no, bases fuera!»». Inda desmantela mitos sobre Irak, señalando que España solo habría participado en labores de pacificación post-conflicto bajo el mandato de la ONU y destaca cómo forjar alianzas sólidas como las que tuvo Aznar con Bush y Blair benefició a la economía española.

En lo que respecta a Irán, Inda considera que las críticas de Sánchez hacia EEUU e Israel son pura opportunidad política. Un fragmento clave dice: «Que nadie se deje engañar: a este individuo le importa un comino la guerra, las muertes que ya están sucediendo y las que vendrán». Resume cómo el Ejecutivo está debilitando a la extrema izquierda mientras sube en encuestas y busca atraer a Feijóo, todo esto mientras Vox gana terreno. Las guerras justas como esta, sostiene, ayudan a reducir lapidaciones y actos terroristas: «Si vis pacem, para bellum».

En este contexto aparece también la voz de Alfonso Rojo, quien advierte al Rey sobre los peligros que representa Sánchez: «¡Hágaselo mirar Majestad, porque hoy es un vídeo y mañana será un referéndum Monarquía-República!, ¡Hágaselo mirar, Majestad! Y en profundidad, porque cuando el marido de Begoña vea cerca la puerta de la cárcel, nos monta aquí un referéndum sobre Monarquía y República y usted sabe que esos y esas que tanto mima la Reina, intentarán correrlo en pelotas». Rojo conecta el tema de corrupción del sanchismo con amenazas republicanas, amplificando así el caos.

Claves del texto de Inda : Los bombardeos contra ayatolás salvan vidas y detienen abusos en Irán . Sánchez miente como lo hizo en Irak 2003 para mantener unida a la izquierda. Felipe VI , esencial ante desmanes políticos, pero susceptible a cantos de sirena. Vox avanza; Sánchez busca un reparto del 25-25-25% para conseguir investiduras irregulares.

:

Inda concluye exaltando guerras morales como las libradas durante la Segunda Mundial o contra Maduro, contrastando siempre el olivo con el uso necesario de la fuerza. Rojo añade más leña al fuego: el temor a acabar en prisión podría desestabilizar a la Corona, tejiendo así una intrincada red entre ambiciones políticas y riesgos institucionales que mantienen a España en jaque.

Paralelismos históricos

En Irak, España no participó activamente en combate; su papel se limitó a estabilizar según Defensa. Aznar logró destacar globalmente y enriquecer empresas nacionales al aliarse con potencias. Mientras tanto, Sánchez repite su discurso del «no a la guerra», criticando democracias para ganar aplausos provenientes de naciones como China, Irán, Hamás y los hutíes.

Riesgos electorales y monárquicos

Las encuestas apuntan hacia una subida del PSOE; sin embargo, PP-Vox superan los 190 escaños. Feijóo ha comenzado a parafrasear a Sánchez hablando sobre paz, pero Inda sospecha trampas tras esa fachada. Rojo advierte sobre un posible referéndum si cae Begoña Gómez, con Felipe VI convertido en blanco fácil para esos mimos reales.

La reflexión deja entrever un perfil calculador en Pedro Sánchez, donde priman los votos por encima de cualquier ética global o estabilidad nacional.