Tensión en la UPO: la candidatura radical ES AHORA! desata polémica y preocupa a parte de la comunidad universitaria

Sevilla vive días agitados en el campus de la Universidad Pablo de Olavide. La candidatura estudiantil ES AHORA!, vinculada —según denuncian algunos estudiantes y sectores del campus— a posiciones de izquierda radical, se encuentra en el centro de una creciente polémica tras varios episodios de protesta y confrontación en los últimos meses.

Diversas fuentes dentro de la universidad aseguran que miembros del bloque han protagonizado acciones de presión dentro del propio campus, con interrupciones de clases, consignas contra autoridades académicas y escenas de tensión con personal docente. Estos incidentes han generado inquietud entre parte del alumnado y profesores, que temen que el clima universitario pueda deteriorarse si la confrontación política continúa escalando.

Vínculos con colectivos radicales

La preocupación no se limita únicamente a las protestas. Varios integrantes de ES AHORA! mantienen relación con el colectivo feminista CEA Campus en Activo, un grupo conocido por su activismo combativo dentro del ámbito universitario. En redes sociales se han difundido imágenes de miembros de la candidatura participando en manifestaciones políticas y feministas con mensajes de fuerte carga ideológica.

Este colectivo ha sido señalado en redes y en debates universitarios tras un episodio vandálico que afectó al vehículo del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que ha aumentado la controversia alrededor del entorno político que rodea a algunos integrantes de la candidatura.

Debate encendido entre estudiantes

Las fotografías y publicaciones difundidas en redes han provocado un intenso debate entre estudiantes, que se preguntan si una candidatura tan marcada ideológicamente puede gestionar con responsabilidad el Consejo de Estudiantes de la UPO (CEUPO) sin convertirlo en una plataforma de activismo político.

Algunos alumnos consultados consideran que el consejo estudiantil debería centrarse en problemas reales del campus, como la mejora de servicios, becas o infraestructuras, y no en batallas ideológicas externas.

La alternativa que pasa desapercibida

En medio del ruido mediático y las polémicas, apenas un pequeño grupo de estudiantes menciona otra candidatura: AVANZA CEUPO, encabezada por el estudiante Iván Carmona. Sus promotores defienden un enfoque más pragmático centrado en la mejora académica, la gestión universitaria y el progreso del alumnado.

Sin embargo, por ahora, la atención en el campus sigue concentrada en la controversia que rodea a ES AHORA!, cuya estrategia combativa ha logrado lo que pocos imaginaban: convertir las elecciones estudiantiles de la UPO en un auténtico campo de batalla ideológico.