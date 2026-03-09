Laureano Benitez Grande-Caballero: «Y Dios iluminó el camino de la Hispanidad»

Entrevista a Ernesto Ladrón de Guevara, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, escritor sobre temas de educación y que tiene entre sus objetivos inmediatos, a sus 75 años, la divulgación sobre la gran obra hispana tras el descubrimiento de América.

Usted tiene varios libros sobre educación y ha centrado el punto de mira enfocándolo hacia la Hispanidad. ¿Por qué un doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación se dedica a temas de la Hispanidad?

La razón es muy simple y a la vez compleja. Nadie puede desarrollarse como persona, en plenitud, desligándose de su linaje y de la historia de la nación en la que ha vivido.

Los humanos somos seres históricos, enraizados en el espacio y en el tiempo en el que se produce su fenotipo cultural, existencial y trascendente.

Un ser humano despojado de sus connotaciones histórico-culturales es un ser capado en sus elementos definitorios de su ser.

Como pedagogo, no concibo la educación despojada de la formación humanista heredada y transmitida de generación en generación.

Nuestra idiosincrasia cristiana es el factor generador de nuestra configuración social como seres cuyos pilares cognitivos cristianos nos dan la razón del ser ontológico.

¿Por qué un libro referido a la hispanidad titulado “Y Dios iluminó el camino”?

La respuesta a esa pregunta es muy sencilla. No se entiende la civilización creada en la Hispanidad, allí donde llegaron los llamados conquistadores españoles, sin la evangelización. Una evangelización que pivota en los siguientes elementos esenciales en toda humanización que se precie: el mensaje evangélico del amor al prójimo, que deriva del lexema “próximo”, es decir, el que está al lado y es semejante en dignidad; el reconocimiento de aquellos seres, retrasados en la escala evolutiva, como humanos y, por tanto, hijos de Dios; y, en consecuencia, el dictado de Isabel la Católica de tratarlos con los mismos derechos y obligaciones que aquellos que llegaron a América como tierra descubierta.

Usted dice en su libro que lo realizado en las tierras descubiertas y evangelizadas no puede ser entendido sin considerarlo un milagro, es decir, algo excepcional e imprevisible. Explíquelo, por favor.

Las primeras disposiciones oficiales que regularon y crearon un corpus jurídico que salió de la voluntad del rey, consorte de la difunta Isabel la Católica, Fernando de Aragón, y que a su vez tienen su origen en el codicilo-testamento de la reina, son, en un contexto convulso de reconquista cristiana, un logro increíble.

El solo hecho de toda la obra de progreso y organización de aquellos virreinatos ya es algo sin parangón. Todo eso es, de por sí, un milagro. Todo lo contrario de lo que han propalado por los enemigos de la hispanidad con la leyenda negra.

Todo eso está muy bien, pero alguien puede pensar que esa visión de lo que se hizo tiene un sesgo excesivamente buenista, ¿no?

En mi libro reflejo la idea de que no todo fue de color rosa, que hubo abusos, actitudes esclavistas por parte de los encomenderos y que incluso los propios frailes (aparte de Bartolomé de las Casas, que se destacaba por la exageración y el exabrupto), solicitaban a la Corte en España que se abordara esa problemática guiada por la avaricia. Ahí están las voces de Juan de Zumárraga, Toribio de Benavente, Montesinos, entre otros.

Sí, hubo abusos, pero el tema no es si los hubo o no, sino si los atajaron y si desde el siglo XVI se tuvo conciencia de la necesidad de hacer un ordenamiento jurídico-administrativo y funcional que abordara y recondujera esos abusos. Gracias a la doctrina emanada de la Escuela de Salamanca en la Universidad del mismo nombre, con Fray Francisco de Vitoria como máximo representante, se generó un entramado jurídico llamado Leyes de Indias, sobre todo a partir de las Leyes Nuevas de 1542 y de las Controversias de Valladolid.

¿Pero todo eso se destruyó con la caída del sistema ya entronizados los Borbones, no?

Ciertamente. Tras Felipe V y la entrada en la corte de las ideas ilustradas y masónicas, y la expulsión de los jesuitas, vino el derrumbe.

En esa caída de la estructura virreinal tuvo especial protagonismo, como digo, la masonería y las conspiraciones del mundo anglosajón junto a los criollos que querían despegarse de la administración virreinal. Una lástima.

Para finalizar: ¿dónde se vende el libro?

La respuesta lógica sería que en las librerías. Pero no es así. Lo comercializa la Fundación Enraizados. Pueden ponerse en contacto con Enraizados en este enlace….