Polonia adelantará a España en PIB per cápita

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho en su último informe de perspectivas globales que Polonia adelantará a España en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en 2026, alcanzando un PIB por habitante de 58.559 dólares (unos 49.700 euros), lo que situará a la nación del Este de Europa por primera vez por delante de España, con 58.348 dólares (unos 49.500 euros) de PIB por habitante.

El indicador del FMI está elaborado bajo el principio de paridad de poder adquisitivo; es decir, la comparación entre países se lleva a cabo teniendo en cuenta el coste real de los mismos productos para que refleje de manera más precisa la producción económica por persona de cada Estado. Entre los principales factores de este sorpasso a España está la decidida apuesta polaca por la industria como motor económico, mientras que España ha sufrido una sangría de empleo industrial (400 puestos al día) por la política laboral, la ausencia de incentivos fiscales, la reducción de horas semanales, la burocracia (el exceso de regulación cuesta a España 90.000 millones de euros al año, según un estudio del Instituto Juan de Mariana y el CEU) y todos los impedimentos que el bochornoso ministerio de no Trabajo de la populista ministra Yolanda Díaz Pérez y “sus” comprados sindicatos (UGT y CC.OO) hacen a la productividad laboral española (por debajo de la media de la Unión Europea –UE- y el 64,6% de la de Alemania), en donde, en palabras de la ministra Díaz, “el trabajo es un lugar peligroso”.

Y como es “un lugar peligroso”, la Incapacidad Temporal (IT) ha aumentado un 365% y el 25,8% de la población residente en España (casi 12,5 millones de personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), una de las más altas de la UE. Es consecuencia, también, de la ausencia de controles en nuestras fronteras, auténtico coladero por donde pasan ilegales, falsos “turistas” y nacionalizados sin recursos, a los que se unirán los cerca de 1,5 millones de regularizados dependientes que hará Pedro Sánchez Pérez-Castejón para pagar a sus socios “sumaritas” y permanecer en la Moncloa unos meses más. Sólo hay que ver cómo están las calles de nuestras ciudades, convertidas las aceras, parques y jardines en dormitorios colectivos -algunos con tiendas de campaña y enseres-, pedigüeños en cada esquina, comedores sociales a rebosar y alberges con alguna cama vacía a la que no van los que no quieren porque las falsas leyes de derechos humanos les amparan y tienen opción a instalar su “aposento” donde les venga en gana, ya que no quieren dormir en literas ni en salas colectivas en las que no pueden guardar sus bártulos. Pues sigamos hacia abajo.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL