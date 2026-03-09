Rafael López Charques: «Error tras error»

Es lo que, por desgracia, tenemos que decir del comportamiento de nuestros dirigentes políticos, y así nos va.

Día tras día, problema tras problema. Es casi lo único que podemos decir sin temor a equivocarnos. Podrán decir que el hecho reside en que nosotros no entendemos, pero no es así.

Quizás no seamos muy listos, pero si lo suficiente para entender lo que nos dicen. La cuestión radica en que, en el mejor de los casos, no nos dicen nada coherente, cuando no nos mienten para justificar sus actuaciones.

Lógicamente nosotros no aceptamos tales posturas. Creemos que, en un país democrático, no solo teóricamente, sino también en realidad, los ciudadanos tenemos perfecto derecho a saber lo que, de verdad pasa, pues de ello depende, en gran medida la vida que tendremos.

Es algo muy sencillo, pero muy difícil de cumplir por quienes, en verdad, lo único que les importa es su bienestar, a costa de lo que sea.

Llevamos cuatro años con los presupuestos prorrogados, lo que demuestra que eso que se autodenomina gobierno, no se leyó o no entendió nuestra Constitución, que en su artículo134 establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado…que deberá presentar ante el Congreso de Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Claro que como para algo sirven los amiguetes, parece ser que ya hay un eminente jurista, que ocupa un puesto de gran responsabilidad, que está estudiando como retorcer la ley para que nadie pueda decirle ni palabra a “cum fraude” por su actuación en el tema. Otro error, los problemas se solucionan, no se tapan, porque en tal caso permanecen y algún día saltaran de otra vez.

Lo que es cierto es que en nuestro país ya no nos podemos extrañar de nada. “Cum fraude” pregona muy ufano que no permitirá que USA utilice las bases que tiene en nuestro país, y nos enteramos por diversa prensa que no solo las han utilizado, sino que, además la mejor fragata de nuestra armada acompaña a los barcos del citado anteriormente. ¿Otro error? Creemos que ya son demasiados.

A nuestro país, para desgracia de todos nosotros, los que en el mandan lo han convertido en el hazmerreír de medio mundo. No es de extrañar, parece que nuestros dirigentes, parece que están compitiendo en un campeonato de errores. Y muy orgullosos de ello.

Seamos serios, un país en estas circunstancias no puede funcionar, como no funciona el nuestro, se diga lo que se diga. Lo penoso es que las consecuencias as pagamos el pueblo llano.

Tal como vamos, con nuestros jefes compitiendo en errores, el futuro lo tenemos muy negro. Si hay que ser realistas, esa es la verdad, nos guste o no.

La solución, como hemos dicho en muchas ocasiones, la tenemos en nuestras manos. No podemos, bajo ningún concepto, permitir lo que está pasando. Que nadie se asuste con lo que estamos diciendo.

Los ciudadanos somos la nación, por lo que tenemos perfecto derecho a dedicar como queremos que vaya.

No podemos aceptar que un grupo minoritario nos mangonee, y haga lo que le da la gana, siempre en beneficio suyo, claro está. Ya estamos hartos de tanta patraña

Decidámonos de una vez a poner las cosas en su sitio. ¿Qué costará? Claro que costará, pero todos sabemos que no se obtiene nada gratis.

En resumen, fuera mentirosos y mentiras, Estamos lo suficientemente capacitados para tener un país digno y respetado.

¿Se animan?