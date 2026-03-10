Alfonso Rojo: «¡A por ellos en Castilla y León, que son muchos pero corruptos y cobardes!»

Estamos en la recta final.

Quedan apenas cuatro días para las elecciones autonómicas en Castilla y León y todo indica que este 15 de marzo de 2026 tendremos en mi región natal un escenario muy similar al de Extremadura o Aragón.

En España, igual que está vigente desde hace más de 40 años esa memez de la jornada de reflexión —por la que el sábado previo a la votación no se pueden hacer actos políticos ni propaganda electoral—, queda prohibida desde hoy la publicación, difusión o reproducción de sondeos.

Aquí, en Periodista Digital, nos vamos a pasar la trasnochada normativa por la entrepierna y les facilitaremos, hasta el último minuto, todo dato, indicio o pista que caiga en nuestras manos.

Con los que tenemos hoy —jornada en que hasta el tato publica encuesta—, todo indica que el popular Mañueco mantiene los 31 escaños de 2022 y necesitará, para renovar en la presidencia de la Junta, al voxista Pollán, cuyo partido crece por lo menos cuatro.

El PSOE del saunero Sánchez resiste con el soriano Martínez de candidato y solo perdería un par de diputados, quedándose en 26, que es una burrada y una indecencia teniendo en cuenta lo puteros, corruptos e incompetentes que son.

Mayoría absoluta clara del centroderecha y previsible endurecimiento en inmigración, en el campo y zarandajas como las subvenciones a los sindicatos.

Y por supuesto, desatascamiento de las negociaciones entre Feijóo y Abascal, para formar gobiernos en Extremadura y Aragón.

La conclusión es evidente: el régimen sanchista se deshilacha y ni el impostado ‘No a la Guerra’ o el carnavalesco ‘8M’ tapan las mangancias, claudicaciones e insensateces de la banda progre.

Tras tres victorias autonómicas contundentes de PP y VOX —y con las elecciones andaluzas asomando en el horizonte como otro seguro mazazo—, se abre una ventana histórica que Feijóo y Abascal no pueden desperdiciar.

Llega la hora de anteponer el interés general a las siglas y a los egos.

Todo aquello que no sea un acuerdo sólido y sensato entre ambos sería darles aire al marido de Begoña y a su siniestra cuadrilla.

Una traición que el pueblo español no perdonaría.