José Manuel García Albarrán: «Haciendo ‘amigos’: El deterioro internacional de España»

Una vez más Sánchez de forma unilateral y sin consulta previa democrática-parlamentaria, convoca una ‘declaración institucional’ desde el portal de la Moncloa, es decir ‘sin salir de casa’ para decir *No a la guerra* refiriéndose al ataque de EE.UU y de Israel a Irán. Es la misma frase que ya empleó Zapatero hace 23 años (marzo de 2003) como lema repetitivo y machacón contra el envío de tropas a Irak durante el gobierno de Aznar, con la que obtuvo réditos electorales positivos.

Hasta aquí podríamos pensar que sigue los pasos de su predecesor socialista pero… ¡En menos de 24 h.! experimenta un “cambio de opinión” y envía la mejor y más moderna fragata de guerra de la Armada española a Chipre…

¿En misión de paz?

A continuación todos los ministros, ministras y ministre recitan ‘el catón’ de Sánchez ‘diciendo a coro’ que la fragata Cristóbal Colón va en “misión defensiva”. ¡Increíble!

Lo cierto es que tras el *No a la guerra* de Sánchez desde su ‘portal monclobita’, la portavoz del gobierno americano aseguraba que “ya había un acuerdo de cooperación” lo que se apresuraban a desmentir en ese mismo momento tanto Albares como Margarita Robles… ¿Obligados a mentir una vez más?

Pues bien… en muy diferente contexto y por muy diferentes razones volvió a hacer suyo dicho eslogan -sin duda con fines electoralistas- con el aplauso, beneplácito y anuencia de sus socios de izquierda, ultra izquierda y demás palmeros, que una vez más obvian, de forma partidista e ideológica, la represión y los genocidios de regímenes dictatoriales y represivos de izquierda como lo hicieron con China, Cuba, Venezuela y ahora con Irán en donde durante más de 40 años su población ha soportado el régimen Represivo Teocrático del Ayatolá Jamenei, quien en las manifestaciones recientes de enero contra su régimen provocó más de 3.000 muertos y 26.000 detenidos bajo la acusación de disidentes, siendo considerados como presos políticos. Otras fuentes estiman en más de 37.000 muertos bajo el régimen de terror del Ayatolá… que se ensañó principalmente con las mujeres (tratadas como esclavas del varón y obligadas a vestir con el Burka o el Hiyab) y contra los homosexuales que son perseguidos al igual que todo aquel que disentía públicamente de los mandatos del gobierno de los Ayatolás.

No hemos visto ni una sola manifestación en España de estas ‘feministas de pacotilla’ de la izquierda que se llaman a sí mismas ‘progresistas’, saliendo en defensa de las mujeres iraníes perseguidas y asesinadas por su forma de vestir en la calle o por manifestar su descontento públicamente. ¡Son feministas de pancarta y tambor!

Pero haciendo memoria sobre el tema de las bases americanas en España, principal motivo de discordia actual con EE.UU, habrá que remontarse al 23 de septiembre de 1953 cuando, Franco firmó con el Presidente de EE.UU Eisenhower los llamados “Pactos de Madrid”por los que cedía el ‘uso conjunto militar’ de cuatro bases -Torrejón de Ardoz (Madrid) Base en Zaragoza, Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz)- constituyendo estos pactos el acuerdo original para el uso de las citadas bases por parte de Estados Unidos a cambio de una importante ayuda militar y económica, así como integrar a España en el bloque occidental, cuando aún éramos un País que no se había recuperado del aislamiento internacional al que fue sometido tras la guerra civil.

Posteriormente, habiendo entrado ya España en la OTAN y tras varias revisiones del pacto, la presencia de EE. UU. en estas bases se basa en el “Convenio de Cooperación para la Defensa”, firmado en 1988 por Felipe González y Ronald Reagan que ha sido renovado a lo largo de los años, permitiendo el uso de las instalaciones de Rota (naval) y Morón (aérea) bajo la soberanía española y con un ‘límite de personal’ en las bases, que impuso Zapatero de 4.500 militares y 1.000 civiles.

Pero el problema principal de este gobierno de Sánchez viene por la toma de las decisiones unilaterales, sin consenso ninguno y sobre todo, sin medir las posibles consecuencias negativas con respecto a la política internacional.

Un país que derrocha el dinero en múltiples partidas que camufla bajo el paraguas de ‘escudo social’, que sustenta veintidós Ministerios, que paga a más de mil asesores, que subvenciona a los sindicatos ‘afines’ caracterizados por su inacción y por sus frecuentes ‘mariscadas’ y que nos asfixia con los mayores impuestos de las últimas décadas… se niega a subir la contribución al gasto militar como socio de la OTAN mientras los otros países miembros lo hacen o se comprometen a hacerlo progresivamente, lo que ha sido duramente criticado por el gobierno de Trump, quien ante la critica de Sánchez y su gobierno al ataque conjunto con Israel a Irán, ha reaccionado con una gran violencia verbal llamando “gobierno terrible”, “país perdedor” “injusto” y “hostil” contra la OTAN y de no permitir que usen las bases de Morón y Rota para mantenimiento y soporte logístico, lo que ha provocado incluso que amenace al gobierno de España con romper las relaciones comerciales.

Por otra parte el presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que: España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán, acusando de estar “incumpliendo su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».

Lo malo de todo esto no es solo el posicionamiento ante una guerra cuyas consecuencias finales desconocemos, sino el papel estratégico que va a tener en un futuro nuestro país si quedamos fuera de la OTAN y los EE.UU nos retiran su ayuda y deciden llevarse sus bases al otro lado del estrecho.

Winston Churchill dijo;

«Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra».

Suerte a todos… los que se la merezcan.