  • ESP
    España América
Opinión Columnistas

David Izquierdo: «8M: El Carnaval del Odio y la Traición a la Mujer»

David Izquierdo: "8M: El Carnaval del Odio y la Traición a la Mujer"
Archivado en: Columnistas

El pasado 8 de marzo, España no vivió una fiesta de la igualdad; vivió un ejercicio  de matonismo ideológico amparado por las cámaras de televisión. Bajo el disfraz  de la “sororidad”, las calles se convirtieron en zonas de exclusión donde la libertad  de pensamiento fue apaleada. Mientras los telediarios editaban vídeos de  cánticos y purpurina, la realidad cruda era otra: insultos, empujones y agresiones  físicas contra periodistas, ciudadanos de a pie y mujeres que se negaban a  comulgar con ruedas de molino.

La Gran Mentira del Feminismo de Salón

¿Desde cuándo la defensa de la mujer consiste en expulsar a mujeres de una  manifestación? ¿Desde cuándo la igualdad se protege liberando a violadores con  leyes chapuceras mientras se señala al hombre por el simple hecho de serlo? La  presencia de figuras políticas que han blindado legalmente a delincuentes  sexuales en estas marchas es la mayor bofetada a las víctimas reales. No es  feminismo, es control social. No buscan justicia, buscan un pensamiento único  que criminaliza la disidencia y utiliza el miedo para silenciar a quien se atreva a  cuestionar el chiringuito ideológico.

El Acoso a la Información y el Odio a la Juventud Disidente

Uno de los episodios más oscuros de esta jornada fue el acoso sistemático contra  quienes no portaban el carné de buen militante. Periodistas y reporteros fueron  hostigados, insultados y agredidos físicamente simplemente por intentar ejercer  su deber constitucional de informar sobre la verdad de lo que allí ocurría. Se  intentó tapar objetivos, se gritó al oído de quienes grababan y se llegó a las manos  para impedir que el país viera la cara menos amable de la marcha. Para el  feminismo hegemónico, la prensa no es un servicio público, sino un altavoz que  debe ser silenciado si no se limita a repetir la consigna oficial.

Del mismo modo, asociaciones juveniles que acudieron para defender una visión  distinta de la feminidad o para cuestionar las leyes actuales fueron recibidas con  una violencia desmedida. Jóvenes que, con la valentía de quien no se deja  adoctrinar, se atrevieron a pisar la calle para defender principios contrarios a la  masa, sufrieron el asedio de grupos que, paradójicamente, dicen luchar contra la  opresión. Se les rodeó, se les escupió y se les expulsó bajo amenazas,  demostrando que en el 8M no cabe la diversidad de opinión, solo el pensamiento  único impuesto por el rodillo ideológico.

Las Verdaderas Feministas no Estaban en la Marcha

Mientras las calles del centro se llenaban de proclamas vacías y consignas de  odio, las verdaderas protagonistas de la España real estaban trabajando.

La granjera que se levantó antes del alba para cuidar su ganado.

La autónoma que levantó la persiana de su negocio asumiendo el doble de trabajo  porque sus empleadas “hacían huelga” de escaparate.

La profesional que no necesita que una ministra le diga cuánto vale, porque su  valor lo demuestra cada día con su esfuerzo y talento.

Esas mujeres, que sostienen la economía y la familia sin pedir cuotas ni  privilegios, son las grandes olvidadas. Para ellas no hay cámaras, porque su  realidad —la del mérito y el sacrificio— no encaja en el relato victimista del  feminismo hegemónico. Estaban trabajando mientras otras se dedicaban a agredir  a quienes no repetían su dogma.

El Silencio Cómplice de los Medios

La farsa no estaría completa sin una prensa que mira hacia otro lado. Se ocultan  las agresiones a asociaciones cívicas, se pixelan los rostros de los violentos si son  “de los suyos” y se vende una marea de alegría que solo existe en sus guiones. La  censura no es solo borrar palabras; es decidir qué agresiones merecen ser noticia  y cuáles deben ser enterradas.

¿Queremos una sociedad que avance de la mano de la libertad y el respeto, o una  dictadura emocional que agrede al que discrepa? La igualdad real no se grita en  una manifestación financiada con dinero público; se ejerce respetando la ley y  valorando a la mujer por su capacidad, no por su ideología.

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]