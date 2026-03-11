Ramiro Grau Morancho: «Montesquieu ha muerto en España»

Decía Alfonso Guerra, cuando asaltaron la Justicia, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que “Montesquieu ya estaba muerto”, y que “a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió”.

Y en esas estamos.

Las hordas comunistas –en nuestra Patria no hay socialistas-, se han apoderado de los tres poderes (solo se resiste el Tribunal Supremo, y no sabemos por cuanto tiempo), y no piensan bajarse del burro, ni aunque el burro, es decir el pueblo español, no pueda mantener este estado hidrocefálico en el que malvivimos, con cerca de cuatro millones de empleados públicos, la mayoría por riguroso enchufe.

Franco regía una España de 35 millones de habitantes con solo 700.000 funcionarios, sin informática ni ordenadores, pero ahora con todos los medios técnicos, se “necesitan” cerca de cuatro millones.

Son el “botín del vencedor”, y claro, ¿a quién van a votar, sino a quien les da de comer, con nuestro dinero…?

Y la cuadratura del círculo es que nunca se había atendido tan mal a los ciudadanos, más bien súbditos, y contribuyentes, muy contribuyentes, como ahora.

¡Tienes que hacerte absolutamente todo, y cada día te atienden peor, con citas previas, muchas veces poniendo a los más tontos del lugar para dar información, etc.!

Que España ya es un estado fallido, creo está fuera de toda duda razonable.

Y que cada vez dan más ganas de hacer las maletas, vender las propiedades, y marcharse a una nación seria, donde se respete la vida, libertad, seguridad y bienes privados, también.

Solo la edad nos impide hacerlo…

Y el amor a nuestra Patria, y los deseos de seguir siendo la típica mosca cojonera, que dice las verdades del barquero, pero al que nadie, o casi nadie, hace caso.

Dicho lo cual, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, diciendo las verdades que nadie quiere oír, hasta que Dios nos llame a su lado.

Zaragoza, 11 de marzo de 2026.

ÍNDICE.

1/677. Sánchez cada día es más Maduro. Golpe de Estado al Poder Judicial.

2/678. Un gobierno de traidores, que fomenta el “efecto llamada”.

3/838. El Rey ni reina ni gobierna; solo cobra.

4/838. Cambio de régimen: la república bolivariana de España.

5/861. El Poder Judicial ni está, ni se le espera en España.

6/868. El Gobierno ha dado un Golpe de Estado jurídico y estamos en Estado de Excepción, que no de Alarma.

7/875. Los españoles merecen un gobierno que no les mienta.

8/878. Con la excusa del coronavirus, el Gobierno pasa a controlar la Justicia.

9/1.017. Libro “Técnicas del Golpe de Estado”.

10/1.021. Cómo dar un Golpe de Estado, con solo 35 diputados.

11/1.047. Pedro Sánchez es un peligroso psicópata.

12/1.053. España va camino de ser un Estado fallido.

13/1.125. La Reina y yo, o el estilo calzonazos.

14/1.141. La instrucción por los jueces o por los fiscales.

15/1.151. La Monarquía no es el problema, pero tampoco la solución.

16/1.282. Sánchez ha creado el régimen sanchista. Los españoles vamos camino de la tiranía.

17/1.299. El tirano se pasa la legalidad por el arco del triunfo.

18/1.508. En España la fiscalía no debe instruir, ya que carece de autonomía.

19/1.509. Razones en contra de la instrucción por la fiscalía.

20/1.606. Maduro Sánchez ataca al Estado de Derecho y a los jueces.

21/1.609. La Ley 1/2025, otro ataque frontal a la independencia judicial.

22/1.610. Sánchez, camino de la tiranía. En la dictadura ya estamos.

23/1.612. Sánchez al asalto del Poder Judicial.

24/1.622. España ya es un Estado de Desecho.

25/1.653. El no tribunal socialista de cuentas y cuentos.

26/1.657. El Rey, las Fuerzas Armadas y la garantía del ordenamiento Constitucional.

27/1.659. Pedro Sánchez y su banda.

28/1.684. Los miserables del Tribunal Constitucional de la ex España.

29/1.722. La Ley Bolaños avanza hacia la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho.

30/1.741. Pedro XIV Sánchez, un Presidente demenciado.

31/1.749. Una idea de España.