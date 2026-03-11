Sebastián Urbina: «Derechas e izquierdas. (1ª Parte)»

‘’Ser de la izquierda, como ser de la derecha, es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral». (Ortega y Gasset).

‘No votamos entre buenos y malos sino entre malos y peores’. (Kenneth Galbraith)

A pesar de la importante distinción política actual entre ‘globalistas versus patriotas’, la mayoría de la gente- y medios- sigue utilizando la distinción ‘derechas’ e ‘izquierdas’. Aunque ninguna de las dos distinciones agota el mundo político, ni lo representa fielmente. Son simplificaciones de un mundo complejo. El problema no está en usar estas distinciones- sabiendo que son simplificaciones-, sino en tragarlas enteras, como si fueran fieles representantes de la realidad política.

Pero ¿qué significa ser ‘de derechas’ o ser ‘de izquierdas’?

Definiciones hay muchas, aunque, tal vez, la que utilizan muchos ciudadanos es la que asigna a partidos de izquierda la defensa de valores como la igualdad de oportunidades, la tolerancia, la participación, la justicia social, un Estado garantista y protector, etcétera; y a partidos de derecha, principios como el del mérito, el trabajo, la confianza en la economía de mercado, la apuesta por un Estado mínimo y poco regulador, una autoridad fuerte, etcétera.

Sería preocupante que la mayoría de los ciudadanos creyera, en serio, que los partidos de izquierda y de derecha responden fielmente a estos parámetros. Y si es así, se debería, principalmente, a los medios de difusión/manipulación, mayoritariamente de izquierdas. Veámoslo.

Se dice que la izquierda defiende la igualdad de oportunidades. ¿Quiere decirse que la derecha no la defiende? Como cuestión de hecho, los partidos de derechas defienden la igualdad de oportunidades, tanto o más que los partidos de izquierda. Deberíamos eliminar este criterio, el de ‘igualdad de oportunidades’, que, supuestamente, diferencia la derecha y la izquierda.

Antes de seguir, se debe distinguir entre derecha ‘alternancia’ y derecha ‘alternativa’. La primera, no se enfrenta al proyecto ideológico de la izquierda. Se limita a gestionar, o sea, nada que ponga en peligro la dominante ideología izquierdista. La segunda, se enfrenta al proyecto ideológico de la izquierda y pretende sustituirlo por un proyecto ideológico de tendencia conservadora.

Dicho esto, la actual enseñanza, de regular calidad, no ayuda a la igualdad de oportunidades. Los hijos de familias de clase media baja y baja, tenían (cuando la enseñanza pública era de mayor calidad) la oportunidad de mejorar social y económicamente. La LOGSE es, en gran medida responsable, de este deterioro, y es obra de la izquierda. O sea, ha perjudicado, aunque por vía indirecta, la promoción social y la igualdad de oportunidades.

Podría decirse que uno de los ideales de la izquierda es, más que la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados. Este tipo de igualdad, aplicado a la enseñanza ha tenido, y tiene, nefastos resultados. Es cierto que ha igualado el nivel estudiantil. Pero lo ha igualado a la baja. Y los informes PISA de educación, nos sitúan en los últimos lugares de Europa en calidad educativa.

Y aplicado a otros ámbitos… es igualmente nefasto. Como es de ver en los países en los que se ha intentado igualar en resultados. Todo falso, ruinoso y fracasado.

Pero la igualdad de resultados les pone mucho. Hay que igualar y terminar con el insulto de que haya ricos, dicen los demagogos de izquierdas. Esto da gran satisfacción a envidiosos y resentidos. Desde el PSOE hasta Podemos. Expertos en arruinar países. ¡Y hay gente que les vota!

Otro valor de la izquierda sería la ‘tolerancia’. Hay que tener grandes tragaderas para creer que la izquierda monopoliza la tolerancia, o el valor de la tolerancia. De todos modos, primero habría que aclarar qué se entiende por tolerancia. Pongamos un ejemplo. Gracias, otra vez, a la LOGSE y a la ideología de izquierdas, se ha minado la autoridad de los profesores. ¿Supone esto más tolerancia?

Las aulas son, ahora, más conflictivas y ruidosas. Los profesores tienen más bajas laborales por depresión. Y los buenos estudiantes tienen más dificultades para estudiar y aprovechar el tiempo. ¿Esto es tolerancia? No. Es una estúpida permisividad que no pone límites. Pero las personas decentes y las sociedades decentes saben que hay límites. ‘El 80% de los docentes baleares denuncia un aumento de las agresiones verbales o físicas de los alumnos’. (OkBaleares)

Hablando de permisividad. En Baleares, los socialistas y el separatista ’Mes’, a favor de utilizar el burka, incluso en los lugares públicos. Este gobierno socialista y la izquierda, en general, odian a Occidente.

¿Tal vez se refieren, por ‘tolerancia’, a que han legislado a favor del matrimonio homosexual? Solamente tres o cuatro países en el mundo aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice las derechas represoras y opresivas? En general, apuestan por las ‘uniones civiles’, aunque en la derecha centro centrada hay mucho acomplejado. Las personas del mismo sexo que quieran convivir pueden hacerlo y, además, acceder a los mismos derechos que los cónyuges de un matrimonio. Pero no son un matrimonio. No manipulemos el lenguaje.

Desde la noche de los tiempos, el matrimonio se refiere a la unión entre hombre y mujer. ¿Es tolerancia despreciar el significado de las palabras?

‘Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad’. Confucio.

Si ellos mandan, les da igual. Sus siervos aborregados, obedecen sus consignas, puño en alto. Llenaremos España de inmigrantes para que nos voten. Y arruinaremos España. Somos expertos en eso.

Última Hora. Sánchez quiere eliminar a ETA de las listas terroristas, en la UE. Para mantener su silla.

Más infamias. Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, sanguinario jefe de ETA, ya se mueve con total libertad por la calle. Pese a su condena de 377 años de prisión.

Sigue. Las progres Marina Rivers y Silvia Abril han hecho público escarnio de los católicos. Groseras y borriquitas. Rezuman odio, pero no se atreven con el Islam.

No son tan inteligentes como Marina y Silvia, pero creían/creen en Dios:

Aristóteles, Averroes, Maimónides, Descartes, Kant, Spinoza, Gödel, Lemaître, Copérnico, Galileo, Newton, Mendel, Schrödinger, Wittgenstein, Heidegger, Pasteur, Max Planck, Richard Smalley, Francis Collins, etcétera.

Sigamos. Sánchez sigue engordando- política y económicamente- a los enemigos de España (separatistas vascos y catalanes) para seguir con la silla. ‘Vamos camino de conseguir todos los recursos y competencias que nos acerquen a una República catalana, según ERC)- (LibertadDigital)

‘Somos la izquierda’, traidora y corrupta. Apestamos. ¡Y nos votan!

PD. El reciente caso Vito Q/Sarah S, muestra- una vez más- lo indecente, además de corrupta y traidora, que es la izquierda. ¿Cómo puedes pactar con esta tropa, Alberto?