Victor Entrialgo: «Los traidores a la Nación»

Conservan el gobierno gracias a asesinos pero escriben pancartas contra la guerra. Ni siquiera saben que no es un instinto sino un invento para solucionar ciertos conflictos, una institución de los hombres, igual que la Administración. Ignoran que los animales no hacen la guerra, pero sí saben que los hay que descerrajan tiros por la espalda.

Nadie quiere la guerra pero el socialismo, despues de su fracaso histórico sólo puede ser ingenuidad, envidia, farsa e hipocresía como demuestran los años en los que hemos comprobado una y otra vez que la aspiración de todos sus dirigentes es poseer el mismo estatus, costumbres, bienes y signos externos que los de aquellos a quienes combaten.

Hipócritas que callan como ahogados la muerte de mujeres a manos de los ayatolahs por llevar el velo mal puesto y al día siguiente subvencionan los gritos histéricos de un feminismo de cartón piedra que sólo busca medro político dando la pelma con pancartas descoloridas, eslóganes y frases hechas, rimas soeces, foulards, chapas y camisetas con las que imberbes, ordinarias y trasnochadas buscan un modo de vida dando gritos por causa de un trauma que traen de casa.

Con sólo un cuarto de país más los enemigos de España estos comisarios que tienen secuestrada a la Nación utilizan contenedores mediáticos subvencionados para tapar su basura donde utilizan eslóganes de consumo interno y cambian incluso el sentido de las palabras:

Piden paz mientras en su propia nación no dejan de provocar la guerra, persiguen el odio con h, el mismo que llevan siete años inoculando en laboratorios, llaman administración a la corrupción y rescates a la malversación, paro a lo que no es paro, empresa a lo que es subvención, mujer a la renuncia de la femineidad que grita en las calles traumas personales mientras los ministros más arrastrados de la historia de España dicen no a la guerra pero mandan barcos y permiten despegar aviones porque estos fijos periódicos discontinuos han enseñado su trasera en Morón y Rota.

España necesita sólo un Decreto: ¡Queda suprimida cualquier subvención!. Pero los grandes medios cómplices de lo que está pasando, con la mitad del recibo de luz, el gas y la gasolina en impuestos, con sus acuerdos tácitos y Bolaños llamando por teléfono «para implicar» a los demás, un día son del Pp por obra y gracia de la subvención, al día siguiente no retiran el foco de Sanchez y así no nos dejan vivir tranquilos mientras ganan audiencia con la tragedia.

No se trata de ideología sino de ciencia y caracteriología. Nadie puede cuestionar que el capo de la traición con un caminar así, no puede ser sino un acemilero, y Zapatero, mediador que se reúne sólo con una de las partes y enchufa a sus hijas, un Mr.Bean entre cara dura y majadero. Conservan el gobierno gracias a asesinos pero hablan de odio y escriben pancartas contra la guerra.